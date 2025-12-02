María Suárez (Club Oriente Atletismo), campeona de Asturias de cross corto

María Suárez García (Club Oriente Atletismo), se proclamó campeona de Asturias de cross corto, prueba disputada este domingo en Tineo, donde el COA también se hizo con la medalla de bronce por equipos, en categoría femenina. Por su parte, en ese mismo Regional, el equipo masculino del Club Oriente Atletismo fue medalla de plata y ya suma trece años consecutivos en el podium del cross largo y el cross corto.