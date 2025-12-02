Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María Suárez (Club Oriente Atletismo), campeona de Asturias de cross corto

María Suárez (COA), en el centro.

María Suárez (COA), en el centro. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

María Suárez García (Club Oriente Atletismo), se proclamó campeona de Asturias de cross corto, prueba disputada este domingo en Tineo, donde el COA también se hizo con la medalla de bronce por equipos, en categoría femenina. Por su parte, en ese mismo Regional, el equipo masculino del Club Oriente Atletismo fue medalla de plata y ya suma trece años consecutivos en el podium del cross largo y el cross corto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
  2. El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
  7. Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
  8. La gran fiesta de las mujeres de La Corredoria: 'Fue una jornada estupenda

Muere Juan Echevarría Puig, presidente de Mutua Universal entre 2004 y 2022

Muere Juan Echevarría Puig, presidente de Mutua Universal entre 2004 y 2022

Aviso a los trabajadores asturianos: la sentencia que confirma que estos nuevos permisos retribuidos pueden disfrutarse en días laborables

Aviso a los trabajadores asturianos: la sentencia que confirma que estos nuevos permisos retribuidos pueden disfrutarse en días laborables

Parres pone en funcionamiento un nuevo equipamiento municipal

Parres pone en funcionamiento un nuevo equipamiento municipal

"Rigolerdo", un viaje disparatado a los abismos de la lírica

"Rigolerdo", un viaje disparatado a los abismos de la lírica

Nuevas plantas de otoño-invierno en la semipeatonal calle San Pelayo, en Cangas de Onís

Nuevas plantas de otoño-invierno en la semipeatonal calle San Pelayo, en Cangas de Onís

Nuevos ataques del lobo en Nieda (Cangas de Onís)

Nuevos ataques del lobo en Nieda (Cangas de Onís)

Fallece el hostelero gijonés Pepe Casarreal, dueño durante décadas de la céntrica cafetería Arrieta II

Fallece el hostelero gijonés Pepe Casarreal, dueño durante décadas de la céntrica cafetería Arrieta II

La iluminación navideña repartirá 11.000 euros entre los comercios de Oviedo

La iluminación navideña repartirá 11.000 euros entre los comercios de Oviedo
Tracking Pixel Contents