Nuevas plantas de otoño-invierno en la semipeatonal calle San Pelayo, en Cangas de Onís

Un operario en tareas de jardinería.

Un operario en tareas de jardinería. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Operarios del servicio de Jardinería del Ayuntamiento de Cangas de Onís procedían en la mañana de hoy, lunes, a la plantación de nuevas flores de temporada otoño-invierno en las artesanales macetas ubicadas en la semipeatonal calle San Pelayo, una de las zonas más transitadas de la vieja capital del Reino de Asturias, dando un espectacular colorido al lugar.

La actuación se ha llevado a cabo apenas unas fechas previas al inicio del largo puente festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción, pues, en esos señalados días festivos, se prevé una notable afluencia de turistas y visitantes por el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

