Parres pone en funcionamiento un nuevo equipamiento municipal

El Ayuntamiento de Parres ha puesto en marcha la nueva sala de estudios municipal, un espacio concebido para ofrecer a estudiantes y opositores un lugar cómodo, seguro y tranquilo en el que poder desarrollar su actividad académica durante todo el año.

La instalación, accesible y situada en el local alquilado por el Consistorio en la Avenida de Europa número 7, cuenta con 32 plazas y permanecerá abierta todos los días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, de forma ininterrumpida de 7:00 a 23:00 horas. Un horario que podrá ser revisado en función de la demanda.

Para utilizar la sala será necesario disponer de una tarjeta de usuario, que puede solicitarse en el Registro General del Ayuntamiento de Parres, tanto de forma presencial como a través de cualquiera de los medios válidos previstos por la legislación. La recogida se realizará presencialmente y permitirá el acceso directo a la instalación mediante el sistema automatizado habilitado a tal efecto. Las tarjetas tendrán una vigencia de un año desde su expedición.

Podrán ser usuarias aquellas personas mayores de 16 años, así como quienes, teniendo 15 años, cumplan los 16 a lo largo del año natural en curso, de modo que puedan acceder desde el momento en que acrediten este requisito.

La sala cuenta con normas básicas de uso y convivencia orientadas a garantizar un ambiente adecuado para el estudio, así como un sistema de videovigilancia con fines de seguridad y control de accesos.

Las actuaciones llevadas a cabo para la puesta en marcha de este nuevo servicio entre los años 2025 y 2026, supondrán una inversión cercana a los 40.000 euros.