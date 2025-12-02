Drones, lanchas y bombas de extracción en una balsa minera de ocho metros de profundidad: buscan ya en Berbes a Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
La UME, los GEOS y la Policía Nacional esperan hallar los cadáveres de madre e hija en el interior de alguno de los vehículos sumergidos en el agua, donde supuestamente los hundió quien era pareja de la madre
J. Quince
Casi cuatro décadas después de la desaparición de Mari Trini Suardíaz y su hija Beatriz, de 13 meses, la posibilidad de aclarar qué ocurrió podría estar un poco más cerca. La Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde primera hora de este martes en la balsa de la antigua mina de espatoflúor de Berbes, en el concejo de Ribadesella, donde buscan algún indicio que permita avanzar en un caso que lleva 38 sin respuesta. Ayer, realizaron tareas de drenaje en el estanque.
Cerca de un centenar de efectivos participan en este operativo coordinado por la Policía Nacional que ha movilizado agentes del grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), de la Policía Científica, de la Brigada Judicial y de miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEOS), junto a militares de la UME en una compleja intervención que ha requerido un amplio despliegue de medios.
Ocho metros de profundidad
Los trabajos comenzaron sobre las ocho de la mañana con el dragado de la balsa, un depósito de unos ocho metros de profundidad y alrededor de 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos. La actuación llega por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, que reabrió el caso tras el hallazgo de varios vehículos sumergidos. Según relatan vecinos de la zona, esos coches habrían sido arrojados por un barranco por Antonio María da Silva, conocido como "El Portugués", entonces marido de Mari Trini, después de que ella lo denunciara por malos tratos y desapareciera sin dejar rastro.
Una de las principales hipótesis que se investiga es que los cadáveres de la mujer y su bebé pudieran encontrarse en el interior de alguno de esos vehículos, aunque no descartan otras posibles vías: "Siguiendo una de las líneas de investigación se espera encontrar unos vehículos en los que pueda esclarecerse el hecho de la desaparición de Mari Trini y su hija. Pero es una de las líneas de investigación como muchas otras en las que trabaja la Policía Nacional", explicó Rubén Llano, portavoz de la Policía Nacional. De ahí que se esté drenando la balsa, con el objetivo de que los vehículos queden al descubierto.
Drones, lanchas y bombas de extracción
El operativo está empleando drones, lanchas y varias bombas de extracción, y podría prolongarse durante varios días debido a la dificultad del terreno: "Las labores son complejas y probablemente no finalicen ni en la mañana de hoy ni en el día, probablemente continúen mañana. Iremos improvisando un poco y adaptándonos a las situaciones que nos vayamos encontrando", añadió Llano.
Las búsquedas anteriores, realizadas en propiedades vinculadas a Da Silva en Matadeón de los Oteros (León) en 2017 y Berbes en 2018, no arrojaron resultados y el caso terminó archivado provisionalmente. El hombre, que tiene 81 años y reside en un asilo en Zamora, declaró en su día que madre e hija se habían marchado a Portugal, aunque las sospechas sobre su posible implicación nunca se han disipado. A Mari Trini y a la pequeña Beatriz se les pierde la pista en 1987 en la provincia de León. Hoy su rastro se sigue a kilómetros al norte, hasta un depósito minero de Ribadesella donde podrían esconderse las claves de un caso que aún está por resolver.
