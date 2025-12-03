Más de 400 viviendas de protección y 60.000 metros cuadrados de suelo industrial, el ambicioso plan ideado por el Ayuntamiento de Ribadedeva

El Ayuntamiento de Ribadedeva ha anunciado un plan estratégico que prevé una de las mayores transformaciones urbanísticas del concejo en décadas. El proyecto busca dar respuesta a dos necesidades que el gobierno local juzga prioritarias: crear vivienda de protección oficial para fijar población y habilitar suelo industrial para favorecer el asentamiento de empresas .

La iniciativa pasa por una modificación del Plan General de Ordenación, con la que se habilitarán más de 60.000 metros cuadrados de suelo residencial destinado a vivienda protegida a precios asequibles, además de otros 60.000 metros cuadrados de uso industrial. Según el alcalde, Jorge Martínez (Juntos por Ribadedeva), se trata de "un desarrollo histórico" que permitirá afrontar los problemas que arrastra el concejo desde hace años: "Ribadedeva no quiere volver a ver cómo sus empresas se marchan por falta de espacio", señaló.

Una "necesidad urgente"

El regidor aseguró que la actuación responde a una "necesidad urgente", pues actualmente el concejo no dispone ni de un polígono industrial ni de terrenos destinados a vivienda protegida. Esta carencia ha obligado, según indicó, a que emprendedores y familias hayan tenido que trasladarse a otros municipios para desarrollar sus proyectos. El objetivo, dijo, es "volver a tener un municipio donde se pueda vivir, trabajar y crecer sin tener que irse".

El plan contempla que la superficie residencial permita más de 400 viviendas, repartidas en varios edificios y con un diseño integrado en el paisaje. El Ayuntamiento insiste en que la promoción incluirá viviendas de calidad y con criterios estéticos y constructivos cuidados. Martínez subrayó que no se permitirá que estas viviendas sean utilizadas con fines especulativos o turísticos: "Serán un nuevo hogar para jóvenes, familias y cualquier persona que cumpla los requisitos de las viviendas de protección oficial (VPO), con el compromiso de una residencia efectiva en el municipio a largo plazo y de no disponer de otra vivienda aquí", añadió.

"Un proyecto del pueblo para el pueblo"

"Es un proyecto del pueblo para el pueblo", resaltó el Alcalde. En paralelo, el concejo trabaja en la creación de un espacio empresarial que superará los 60.000 metros cuadrados. La tramitación urbanística podría prolongarse entre año y medio y dos años, momento en el que se podrá iniciar la implantación de actividad económica. El futuro polígono prevé áreas destinadas a grandes naves orientadas a empresas externas, especialmente vinculadas a servicios o industrias sostenibles compatibles con el entorno, así como parcelas más pequeñas dirigidas a pequeños empresarios locales que actualmente carecen de espacio para operar.

El equipo de gobierno descarta instalaciones industriales de gran impacto ambiental, ya que la zona se ubica entre dos núcleos de población. El concejo cuenta con acceso directo a la autovía del Cantábrico (A-8), lo que facilitará la conexión con los nuevos desarrollos urbanizados.

Modelo económico mixto

El modelo económico será mixto, combinando inversión privada y aportación municipal que, según aseguran desde el gobierno local, se mantendrá dentro de los parámetros sostenibles. La Administración local también mantiene contactos técnicos con el Gobierno del Principado, el Ministerio de Industria y el de Vivienda, cuyos equipos han mostrado disposición a colaborar. "El proyecto ha sido analizado por especialistas externos para garantizar su viabilidad técnica y su anclaje legal", señalaron los mandatarios municipales.

El equipo de gobierno se compromete a que la transformación urbanística se realice sin comprometer la identidad local ni el equilibrio ambiental. El plan estratégico prevé "un desarrollo compatible con el entorno urbano y social, alejado de dinámicas especulativas y orientado a responder a necesidades reales de la población", finalizan los dirigentes locales.