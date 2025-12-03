Aparcamiento, área de recreo, senda peatonal... el ambicioso proyecto del Principado para Les Llanes, en Covadonga, al descubierto: "Era una asignatura pendiente"

El Gobierno de Asturias ha presentado este miércoles en Covadonga el inicio de la recuperación integral de la finca de Les Llanes, un espacio de propiedad autonómica próximo al Real Sitio que llevaba años en desuso y donde se crearán un aparcamiento de cien plazas, un área de recreo y una senda peatonal que permitirán ordenar la movilidad, mejorar los accesos y reforzar la protección del enclave. La idea es fruto del empeño de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que lleva más de un año impulsando y coordinando todas las tramitaciones y actuaciones relacionadas con este ambicioso proyecto.

El Consejo de Gobierno ha autorizado recientemente un gasto de 1.756.142 euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para encargar a Tragsa la ejecución del proyecto, que se prevé finalizar en junio de 2026. Esta actuación busca garantizar la compatibilidad entre la preservación del valor patrimonial y paisajístico de la zona y su potencial como destino turístico y religioso de primer orden, un criterio recogido también en el plan especial de Covadonga, aparcado.

Una asignatura pendiente

Gimena Llamedo ha destacado en la presentación que la obra corregirá una situación prolongada en el tiempo: “Esta finca llevaba demasiados años desaprovechada y era una asignatura pendiente. Hoy damos el paso que Covadonga necesitaba: recuperar, ordenar y proteger un espacio clave para miles de visitantes y peregrinos”. Pero es solo "el primer paso", destacaron Gimena Llamedo y el alcalde de Cangas, José Manuel González, que seguirán trabajando por realizar nuevas actuaciones en el futuro.

Recreación del proyecto de Les Llanes. / LNE

La pieza central de la intervención ahora anunciada será el nuevo aparcamiento para un centenar de vehículos (102 plazas, en concreto", así como la creación de una senda peatonal directa entre Les Llanes y la basílica mediante la recuperación del antiguo Camino de la Estación, lo que permitirá habilitar un itinerario seguro, accesible y coherente para visitantes y peregrinos. También se acondicionará la senda de Muñigu.

Llamedo ha subrayado que esta obra responde a una demanda histórica y a criterios de planificación recogidos en el plan especial: “Recuperar Les Llanes es más que mejorar un aparcamiento; es transformar un espacio degradado en un acceso ordenado, amable y sostenible al Real Sitio”.

"Recuperamos patrimonio"

El proyecto contempla, además, la restauración de la techumbre de dos construcciones tradicionales: la casona y la panera de la finca, en las que también se consolidarán elementos para garantizar su conservación de cara a futuros usos públicos vinculados a la visita y a la gestión turística. “No solo actuamos sobre la movilidad: también recuperamos patrimonio. Es una inversión que protege nuestra identidad y prepara Covadonga para las próximas décadas”, ha añadido Llamedo.

La intervención incluye la renovación de la Oficina de Turismo, ubicada en la antigua estación del tranvía (1908), que se remozará para cumplir con los criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y modernización de servicios.

Igualmente, se demolerán dos casetas en ruina, señaladas por el plan especial como construcciones que distorsionan el paisaje y carecen de valor patrimonial.

Plena integración paisajística

El proyecto se ha diseñado con criterios de sostenibilidad y una mínima afección visual: pavimentos drenantes, medidas hidráulicas para el control de escorrentías, integración en el entorno natural y nueva infraestructura para movilidad ciclista y eléctrica, además del mantenimiento y mejora de sendas peatonales y cicloturistas.

En este ámbito de movilidad sostenible, la actuación incorpora por primera vez en el entorno de Covadonga un sistema de bicicletas eléctricas compuesto por ocho unidades, ocho aparcabicis con bloqueo seguro y una plataforma digital para su gestión remota. Este servicio permitirá disfrutar la experiencia de conocer la zona en bicicleta, ofrecer alternativas limpias al vehículo privado y complementar el aparcamiento, así como facilitar desplazamientos más limpios en un enclave de elevada sensibilidad ambiental.

El diseño aplica criterios de mimetización arquitectónica, materiales naturales y vegetación autóctona que permiten integrar la actuación en el paisaje del Real Sitio. “Todo está pensado para que el impacto sea mínimo y el beneficio máximo. Queremos que Covadonga sea un lugar para disfrutar, pero también un lugar que cuidamos con rigor”, ha asegurado la vicepresidenta.