Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años

Continúa la búsqueda de María Trinidad Suardíaz y su hija, desaparecidas hace 38 años, en la balsa de la antigua mina de fluorita de Berbes (Ribadesella), donde esta mañana se reanudaban las labores de extracción de agua después de que se detuvieran hacia las nueve de la noche del martes por razones de seguridad. Y al mediodía apareció en el lugar, sumergido, un coche, uno de los que se supone que hundió en el agua quien era pareja y padre de las desaparecidas, donde se sospecha que puedan estar sus cuerpos.

Tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como la Policía Nacional trabajan a destajo para vaciar un depósito de más de 15.000 metros cúbicos para poder llegar hasta los dos vehículos sumergidos en los que supuestamente podrían encontrarse los restos de ambas, que tenían en 1987, cuando desaparecieron, 24 años y 13 meses de edad. La acumulación de lodos y sedimentos, sin embargo, está complicando el ritmo previsto.

"La UME tiene dos bombas hidráulicas de gran capacidad de extracción que estarían sacando unos 300 metros cúbicos a la hora. Se estima que ahora, con otras cinco bombas de menor capacidad, se hayan extraído unos 2.000 metros cúbicos aproximadamente", detalló hacia las once de la mañana Ignacio Alonso de la Torre, portavoz de la Policía Nacional. La previsión es que, a lo largo de la tarde, los especialistas puedan aproximarse a los coches que los agentes del GEO balizaron durante su última intervención: "Cada vez nos acercamos más donde supuestamente están esos coches, pero la densidad del agua y el lodo van entorpeciendo la labor", puntualizó el agente.

Dificultad de retirar los coches

Aunque el objetivo es poder inspeccionar ambos vehículos, la Policía Nacional considera muy complicado retirarlos debido a su esperado deterioro tras más de treinta años bajo el agua. "Va a ser prácticamente imposible sacarlos, pero habrá que valorar la situación y nos iremos adaptando a las circunstancias", señaló el portavoz, indicando que la Policía Científica intervendrá cuando se haya retirado el agua necesaria y sea posible acceder a la zona exacta.

Desde el cuerpo insisten en que no se trabaja con una urgencia temporal, sino con el criterio técnico necesario: "Actuaremos con profesionalidad, como siempre", subrayaron. A Mari Trini y a su hija, Beatriz, se les pierde la pista hace 38 años en la provincia de León. A lo largo de estas décadas, la investigación se ha centrado en la figura de Antonio María da Silva, "el Portugués", marido y padre de las desaparecidas, después de que ella lo denunciara por malos tratos.

Da Silva, hoy de 81 años e ingresado en una residencia de ancianos en Zamora, aseguró en su día que ambas se habían marchado a Portugal, aunque las sospechas sobre su posible implicación nunca se disiparon. La reapertura actual del caso llegó con la inspección de dos viviendas que tenía el sospechoso en propiedad, una en Matadeón de los Oteros y otra en Berbes, donde encontraron documentación y enseres pero no hallaron los restos mortales.

Fueron los propios vecinos de Ribadesella quienes aportaron la información que dio un vuelco a la investigación: aseguraron que "el Portugués" había arrojado a la balsa abandonada los dos vehículos sobre los que ahora se trabaja. Esta es hoy la hipótesis principal del caso, aunque no la única.