Colunga despide a su cronista oficial, José Antonio Fidalgo: "Lo vamos a echar mucho de menos"

José Antonio Fidalgo "iluminaba el presente, ayudándonos a no perder las raíces del pasado". Adolfo Álvarez, sacerdote maliayés, ofició ayer el funeral por el alma del que fuera cronista oficial e hijo predilecto de Colunga, fallecido en Gijón a los 86 años. En una iglesia abarrotada y acompañado por el párroco local, Jesús García Valle, y Segundo Fernández, que ocupó también la parroquia hace tiempo, el oficiante destacó los múltiples méritos del fallecido al que calificó de "pastor que ha cuidado en este rebaño, que sois todos los vecinos de Colunga, de la historia y de la identidad local".

El sacerdote repasó algunas de las múltiples facetas en las que destacó Fidalgo. Subrayó su "aportación a la historia y cultura de Asturias y de Colunga" y su "gran pasión" por transmitir la gastronomía no solo como alimentación, "sino como un acto de convivencia y amistad". Recordó que fue durante muchos años profesor en el colegio de la Inmaculada y que valoraba profundamente su labor educativa, aspecto que únicamente situaba por debajo "de la vida y la familia".

José Antonio Fidalgo. / Luisma Murias

"Buscaba siempre la paz, la amistad y la unidad, creando lazos de comunión", relató el sacerdote, quien aseguró que Fidalgo era devoto de la Virgen María, en especial en las advocaciones de la Santina, Loreto y el Rosario.

"Un colungués de pura cepa"

"Se nos va un gran colungués, un gran paisano y una persona que estaba en todo, que sabía de todo y que colaboraba con todos. Siempre que el Ayuntamiento le solicito ayuda estuvo ahí. Era un colungués de pura cepa. Lo vamos a echar mucho de menos y nos va a costar mucho suplir su falta y su espacio", expuso el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, de Foro.

"Fue una gran suerte para Colunga tener a una persona como Fidalgo", destacó su amigo Caros Bada, que fue director del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) y concejal del PSOE en Colunga. "Fue un excelente profesor, para mí fue un excelente amigo y escribió sobre toda la parte desconocida de Colunga. Además, como persona era un encanto", resaltó Bada, quien recordó que Fidalgo y él organizaron múltiples actos, como los homenajes anuales a Francisco Grande Covián. Como antes había subrayado el sacerdote que ofició el funeral, Bada comentó que Fidalgo había sufrido un fuerte bajón emocional, primero, con la muerte de su único hijo en 2023, y después con la de su esposa, Alicia, el pasado mes de agosto.

"Una gran pérdida"

"Colunga ha perdido a uno de sus pocos hijos predilectos, a su cronista oficial, a un ilustre profesor y a una persona de mucho peso y con mucha cultura. Era un hombre muy afable. Para Colunga es una gran pérdida", indicó Javier Brea, concejal del PP.

El empresario José Luis Cueli fue alumno de Fidalgo en Gijón. "Era hijo predilecto y cronista oficial, eso ya dice mucho a su favor", pues contaba con el respeto "de todos los partidos políticos". Era "una persona muy afable. Fue un gran profesor y buena persona, siempre dispuesto", añadió. Cantó la misa el Coro San Roque, que finalizó con dos temas: "La muerte no es el final" y "Despidamos al hermano".