Lesionado un voluntario de la Cruz Roja en Ribadesella durante el rescate de un barco

Un voluntario de la Cruz Roja resultó lesionado en una pierna durante el rescate de un barco que había quedado varado en la bocana del puerto de Ribadesella, en las inmediaciones de El Farín. El voluntario, M. F. C., tiene un esguince en un tobillo, como consecuencia de un golpe de mar ocurrido cuando la embarcación, un velero francés, regresaba a puerto remolcada. Tanto el velero como sus tripulantes están a salvo: no sufrieron daños.

El barco quedó varado poco después de las siete de la tarde. La corriente lo arrastraba hacia la zona de la playa y amenazaba con hacerlo volcar. Voluntarios de la Cruz Roja intentaron estabilizarlo en una zona peligrosa, justo donde rompían las olas. En vista de que los ocupantes del velero no podían amarrar el cabo que les habían lanzado, uno de los voluntarios saltó a la embarcación y logró hacerlo. Esta acción permitió a la embarcación de salvamento Marítimo de Llanes remolcar por fin al velero hasta mar abierta. Una vez allí, se inició el camino de vuelta al puerto. Fue en ese momento cuando un golpe de mar azotó al barco francés y cogió de lleno al voluntario, que sufrió un golpe muy fuerte en una pierna.

A continuación continuó la tarea para remolcar al velero hasta la zona de tránsito del puerto deportivo de Ribadesella. El rescate se prolongó durante más de cuatro horas.

El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), solicitaba ayer el dragado de la dársena y del puerto. "Se necesita ya", clamó el regido, que cree que la dársena requeriría de la presencia de una draga, mientras que la zona del puerto podría quizá dragarse desde tierra.