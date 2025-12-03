Llanes aborda la mejora de viales en Celoriu y Parres
Desde la puesta en marcha del Plan Municipal de Bacheos se han pavimentado ya casi 5.600 metros cuadrados de superficie en una docena de localidades del concejo
El Ayuntamiento de Llanes continúa con las actuaciones del Plan Municipal de Bacheos, adjudicado en noviembre de 2024 por un plazo de dos años a la empresa PJR Gestión S.L. por un importe conjunto de 180.766,18 euros, y con posibilidad de ampliación a otros dos años más.
Tras los 4.000 metros cuadrados de superficie asfaltada durante el primer año de ejecución del contrato en las localidades de Posada, Quintana, Villajormes/Villahormes, Jontoria/Hontoria, Cardosu, Raviaos, Rescañadoriu, Sucueva, Llumedián, Rusecu, Po/Poo y Llanes, en estas últimas semanas se han abordado trabajos de reparación de viales y pavimentación en Parres y Celoriu.
En concreto se ha abordado la pavimentación de cerca de 1.600 metros cuadrados de superficies dañadas:
- En Parres, se han pavimentado un total de 816,80 metros cuadrados, de los que 56,45 corresponden a parches de superficie menor a 10 metros cuadrados, 339,50 a parches entre los 10 y los 60, y 420,85 metros cuadrados, en parches superiores a los 60 metros cuadrados.
- En Celoriu, por su parte, se ha actuado sobre una superficie total de 781,25 metros cuadrados, de los que 84,35 corresponden a parches de superficie menor a 10 metros cuadrados, 184,45 a parches entre los 10 y los 60 metros cuadrados, y 512,45, en parches superiores a los 60 metros cuadrados.
Las próximas obras, en Obiu y Picones
El alcalde llanisco, Enrique Riestra, acompañado del concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, el concejal de Obras, José Ramón Amor, y la concejala de zona, Mónica Remis, se desplazaron días atrás hasta Celoriu para comprobar in situ el resultado final de las labores de fresado y asfaltado en calles y viales de la localidad.
Ya finalizados estos trabajos, las siguientes localidades sobre las que están previstas actuaciones del Plan Municipal de Bacheos en los próximos meses son Ovio/Obiu y Picones. Desde la puesta en marcha del Plan Municipal de Bacheos se han pavimentado ya casi 5.600 metros cuadrados de superficie en una docena de localidades del concejo.
