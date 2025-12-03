Llanes aborda la mejora de viales en Celoriu y Parres

El Ayuntamiento de Llanes continúa con las actuaciones del Plan Municipal de Bacheos, adjudicado en noviembre de 2024 por un plazo de dos años a la empresa PJR Gestión S.L. por un importe conjunto de 180.766,18 euros, y con posibilidad de ampliación a otros dos años más.

Tras los 4.000 metros cuadrados de superficie asfaltada durante el primer año de ejecución del contrato en las localidades de Posada, Quintana, Villajormes/Villahormes, Jontoria/Hontoria, Cardosu, Raviaos, Rescañadoriu, Sucueva, Llumedián, Rusecu, Po/Poo y Llanes, en estas últimas semanas se han abordado trabajos de reparación de viales y pavimentación en Parres y Celoriu.

Obras en Parres. / A. L.

En concreto se ha abordado la pavimentación de cerca de 1.600 metros cuadrados de superficies dañadas:

En Parres, se han pavimentado un total de 816,80 metros cuadrados, de los que 56,45 corresponden a parches de superficie menor a 10 metros cuadrados, 339,50 a parches entre los 10 y los 60, y 420,85 metros cuadrados, en parches superiores a los 60 metros cuadrados.

En Celoriu, por su parte, se ha actuado sobre una superficie total de 781,25 metros cuadrados, de los que 84,35 corresponden a parches de superficie menor a 10 metros cuadrados, 184,45 a parches entre los 10 y los 60 metros cuadrados, y 512,45, en parches superiores a los 60 metros cuadrados.

Las próximas obras, en Obiu y Picones

El alcalde llanisco, Enrique Riestra, acompañado del concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, el concejal de Obras, José Ramón Amor, y la concejala de zona, Mónica Remis, se desplazaron días atrás hasta Celoriu para comprobar in situ el resultado final de las labores de fresado y asfaltado en calles y viales de la localidad.

Ya finalizados estos trabajos, las siguientes localidades sobre las que están previstas actuaciones del Plan Municipal de Bacheos en los próximos meses son Ovio/Obiu y Picones. Desde la puesta en marcha del Plan Municipal de Bacheos se han pavimentado ya casi 5.600 metros cuadrados de superficie en una docena de localidades del concejo.