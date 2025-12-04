El alcalde de Colunga propone otorgar el nombre de José Antonio Fidalgo a una nueva calle de la localidad

Colunga sigue llorando a José Antonio Fidalgo cuatro días después de su muerte. Profesor, crítico gastronómico, cronista oficial e hijo predilecto de su concejo natal, fue una de las figuras más destacadas en la divulgación de la historia, la cultura y las tradiciones de Colunga, dejando una profunda huella en sus vecinos. Por ello, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha decidido rendirle un homenaje, proponiendo al pleno poner su nombre a una calle del municipio.

La moción, que se debatirá en el próximo pleno, establece iniciar los trámites necesarios para la aprobación del expediente municipal que permita que la nueva vía pública que se ejecutará en la Fase 2 del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución CL-23, actualmente en fase de planificación urbanística, pase a llamarse "Calle José Antonio Fidalgo".

El regidor ha explicado que este honor se concede como muestra de "agradecimiento perpetuo del pueblo colungués, expresado en reiteradas ocasiones" y en reconocimiento "a una vida y obra extraordinaria que se caracterizó por su entrega y defensa de Colunga".

La nueva calle conectará la avenida del Sueve con la calle Espadañal, transformando el actual espacio destinado a aparcamiento en un viario completamente integrado en el desarrollo urbanístico previsto. Esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad y dar servicio tanto a la futura plaza verde como al edificio de viviendas sociales con local municipal proyectado en la zona.

"Además de dedicar su vida a investigar, preservar y difundir la identidad de Colunga, la figura de Fidalgo forma parte del patrimonio cultural del concejo, y queremos que su nombre quede vinculado para siempre a un espacio relevante del municipio", añadió Toyos.

La calle José Antonio Fidalgo quedará incorporada al callejero municipal una vez completados los trámites administrativos y recibida la obra urbanizadora correspondiente. Posteriormente, el Ayuntamiento procederá a la colocación de la señalización oficial.

"Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Colunga pretende rendir homenaje a una figura que, a través de sus investigaciones, publicaciones y labor divulgativa, contribuyó de manera fundamental a preservar la memoria y la esencia de Colunga para las generaciones presentes y futuras", concluyen desde el gobierno de Foro Colunga.