El alcalde de Colunga propone otorgar el nombre de José Antonio Fidalgo a una nueva calle de la localidad
El homenaje que reconocería su labor como cronista oficial y su contribución a la historia y cultura del concejo
J. Quince
Colunga sigue llorando a José Antonio Fidalgo cuatro días después de su muerte. Profesor, crítico gastronómico, cronista oficial e hijo predilecto de su concejo natal, fue una de las figuras más destacadas en la divulgación de la historia, la cultura y las tradiciones de Colunga, dejando una profunda huella en sus vecinos. Por ello, el alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, ha decidido rendirle un homenaje, proponiendo al pleno poner su nombre a una calle del municipio.
La moción, que se debatirá en el próximo pleno, establece iniciar los trámites necesarios para la aprobación del expediente municipal que permita que la nueva vía pública que se ejecutará en la Fase 2 del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución CL-23, actualmente en fase de planificación urbanística, pase a llamarse "Calle José Antonio Fidalgo".
El regidor ha explicado que este honor se concede como muestra de "agradecimiento perpetuo del pueblo colungués, expresado en reiteradas ocasiones" y en reconocimiento "a una vida y obra extraordinaria que se caracterizó por su entrega y defensa de Colunga".
La nueva calle conectará la avenida del Sueve con la calle Espadañal, transformando el actual espacio destinado a aparcamiento en un viario completamente integrado en el desarrollo urbanístico previsto. Esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad y dar servicio tanto a la futura plaza verde como al edificio de viviendas sociales con local municipal proyectado en la zona.
"Además de dedicar su vida a investigar, preservar y difundir la identidad de Colunga, la figura de Fidalgo forma parte del patrimonio cultural del concejo, y queremos que su nombre quede vinculado para siempre a un espacio relevante del municipio", añadió Toyos.
La calle José Antonio Fidalgo quedará incorporada al callejero municipal una vez completados los trámites administrativos y recibida la obra urbanizadora correspondiente. Posteriormente, el Ayuntamiento procederá a la colocación de la señalización oficial.
"Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Colunga pretende rendir homenaje a una figura que, a través de sus investigaciones, publicaciones y labor divulgativa, contribuyó de manera fundamental a preservar la memoria y la esencia de Colunga para las generaciones presentes y futuras", concluyen desde el gobierno de Foro Colunga.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo