El Ayuntamiento de Ribadesella construirá dos monolitos identificativos, en Pandu y Torre.

El departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ribadesella está trabajando en la construcción del monolito de la localidad de Pandu y continuará con el de Torre. Ambos pueblos carecen de este distintivo embellecedor, que sí lucen desde hace años otras poblaciones, como Cuerres, Abéu, Toriellu, Meluerda, Camangu, Lloviu, Vega o Santianes, entre otros.

El monolito se realiza en piedra y ladrillo y luego se recubre con un mural en color que incluye elementos que formen parte de la identidad de cada pueblo, además del nombre de la localidad.

En el caso de Pandu, en el mural estará representada la capilla y el hórreo. El de Torre incluirá en imágenes del puente del arco sobre el río Acebu y la fuente de Cofiño.

Los trabajos se llevarán a cabo con medios propios del Ayuntamiento de Ribadesella y con personal municipal. El concejal de Obras y Servicios y Pueblos, Alejandro Alonso, ha visitado las obras de construcción del monolito de Pandu.