Ya hay fecha para el primer reto firness solidario de Llanes

Llanes se prepara para vivir una mañana diferente, llena de movimiento, energía y solidaridad. El próximo 20 de diciembre, la Plaza de las Barqueras se convertirá en el escenario del primer gran reto fitness de la villa: "Energía Solidaria". La iniciativa combina deporte para todos los públicos con la oportunidad de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, reuniendo a la comunidad en torno a una causa común.

La empresa de origen llanisco Veri Corral impulsa esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento y el apoyo de Prodesign Llanes y la Escudería Villa de Llanes. La iniciativa, señalan los organizadores, nace con la ilusión de ser un punto de encuentro para toda la comunidad: "una invitación a venir, disfrutar de una mañana activa y aportar cada uno lo que pueda. Quienes somos de aquí, y quienes han hecho de Llanes su hogar, compartimos un fuerte vínculo con nuestra tierra y la voluntad de apoyarnos entre nosotros. Este evento es una forma de celebrarlo y de ponerlo en acción".

La jornada arrancará a las 11:00 horas con una bienvenida y calentamiento conjunto, que servirá para preparar a los participantes para un maratón de sesiones fitness consecutivas impartidas por profesionales locales. Cada clase, pensada para que cualquiera pueda incorporarse o retirarse en cualquier momento, ofrecerá ejercicios variados, desde Zumba hasta fitness funcional, cross training y yoga, adaptándose a todos los niveles y edades. La propuesta está diseñada para que niños, familias, parejas, grupos de amigos y personas de cualquier condición física puedan disfrutar de la actividad sin necesidad de experiencia previa, más allá de ropa cómoda, y en el caso del yoga, una esterilla.

Pero "Energía Solidaria" es mucho más que deporte. Durante toda la mañana, la plaza acogerá puntos de recogida de alimentos y juguetes, destinados a apoyar la labor de El Patiu y Cruz Roja Juventud. Los asistentes podrán entregar productos no perecederos o juguetes nuevos, asegurando que ninguna familia del concejo se quede sin recursos o ilusión estas fiestas. Además, quienes no puedan asistir el día del evento tendrán la posibilidad de colaborar con antelación acercándose a la Oficina de Veri Corral para realizar su donativo.