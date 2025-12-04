Ya hay fecha para el primer reto firness solidario de Llanes
"Energía Solidaria" es una jornada deportiva para todas las edades que une actividad física en comunidad con la recogida de alimentos y juguetes en favor de las familias vulnerables del concejo
J. Quince
Llanes se prepara para vivir una mañana diferente, llena de movimiento, energía y solidaridad. El próximo 20 de diciembre, la Plaza de las Barqueras se convertirá en el escenario del primer gran reto fitness de la villa: "Energía Solidaria". La iniciativa combina deporte para todos los públicos con la oportunidad de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, reuniendo a la comunidad en torno a una causa común.
La empresa de origen llanisco Veri Corral impulsa esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento y el apoyo de Prodesign Llanes y la Escudería Villa de Llanes. La iniciativa, señalan los organizadores, nace con la ilusión de ser un punto de encuentro para toda la comunidad: "una invitación a venir, disfrutar de una mañana activa y aportar cada uno lo que pueda. Quienes somos de aquí, y quienes han hecho de Llanes su hogar, compartimos un fuerte vínculo con nuestra tierra y la voluntad de apoyarnos entre nosotros. Este evento es una forma de celebrarlo y de ponerlo en acción".
La jornada arrancará a las 11:00 horas con una bienvenida y calentamiento conjunto, que servirá para preparar a los participantes para un maratón de sesiones fitness consecutivas impartidas por profesionales locales. Cada clase, pensada para que cualquiera pueda incorporarse o retirarse en cualquier momento, ofrecerá ejercicios variados, desde Zumba hasta fitness funcional, cross training y yoga, adaptándose a todos los niveles y edades. La propuesta está diseñada para que niños, familias, parejas, grupos de amigos y personas de cualquier condición física puedan disfrutar de la actividad sin necesidad de experiencia previa, más allá de ropa cómoda, y en el caso del yoga, una esterilla.
Pero "Energía Solidaria" es mucho más que deporte. Durante toda la mañana, la plaza acogerá puntos de recogida de alimentos y juguetes, destinados a apoyar la labor de El Patiu y Cruz Roja Juventud. Los asistentes podrán entregar productos no perecederos o juguetes nuevos, asegurando que ninguna familia del concejo se quede sin recursos o ilusión estas fiestas. Además, quienes no puedan asistir el día del evento tendrán la posibilidad de colaborar con antelación acercándose a la Oficina de Veri Corral para realizar su donativo.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo