Llanes da el pistoletazo de salida este viernes la Navidad: este es el programa completo

Llanes dará la bienvenida a la temporada navideña este viernes 5 de diciembre con el tradicional encendido del alumbrado, un momento que marca el inicio oficial de las fiestas en el concejo.

La gran cita tendrá lugar a las 19:00 horas y se completará con la inauguración del mercadillo de Navidad en el parque de Posada Herrera. Además, entre las 18:00 y las 20:00 horas, habrá un desfile por las calles de la villa amenizado por la charanga "Felechu", para llenar de ambiente festivo esta primera jornada. El mercadillo se mantendrá instalado hasta el 6 de enero, ofreciendo casetas con productos artesanales y actuaciones musicales en directo, todos los festivos y fines de semana en horario de mañana y tarde.

El 12 de diciembre se inaugurará el Nacimiento Navideño en el pórtico del Ayuntamiento, pero no será el único. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia exposición de belenes ubicados en la Casa Municipal de Cultura, la Basílica de Santa María del Conceyu y las capillas de Santa Ana, los Bandos de la Magdalena, San Roque y La Guía.

La música también tendrá un papel protagonista en estas fechas. Los días 16 y 17 de diciembre, la Escuela de Música Municipal ofrecerá conciertos en el Casino de Llanes, mientras que el 20 de diciembre se celebrará "La Mar de Villancicos" en la capilla de Santa Ana y, por la tarde, la actuación de la Coral Concejo de Llanes en el parque Posada Herrera, acompañada de chocolatada gratuita para todos los asistentes.

El 19 de diciembre frente al Ayuntamiento se celebrará la Fiesta de Prenochevieja con campanadas y uvas de la suerte, y dará inicio el X Concurso de Escaparates y Decoración Navideña, abierto a todos los comercios del municipio, con el objetivo de llenar de magia las calles y tiendas de Llanes. Entre el 19 de diciembre y el 7 de enero, el aparcamiento del Sablón acogerá atracciones y actividades infantiles, con descuentos especiales los días 19 y 29 ed diciembre y 7 de enero.

La villa acoge también la IV Papanoelada motera el 21 de diciembre y el 24, Papá Noel desfilará escoltado por el Club Vespa Llanes hasta el Consistorio, donde recibirá a los niños y niñas hasta las 20:00 horas. Entre el 27 y 28 de diciembre se celebrará el Rally Virtual en la sede de la Escudería Villa de Llanes, ye l 28 de diciembre el Príncipe Aliatar, Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, recorrerá las calles para recibir las cartas de los más pequeños en la casa consistorial.

El 31 de diciembre se celebrará la popular carrera de San Silvestre, con inscripción gratuita y regalo para todos los participantes. Ya en enero, el 2 se entregarán los premios del X Concurso de Escaparates y del III Concurso de Fachadas, y el 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos visitarán primero a los mayores en las residencias del concejo antes de llegar por mar a la villa a las 16:30 horas. La tarde culminará con la Cabalgata de Reyes, acompañada por la comitiva real y una legión de la antigua Roma, recorriendo las calles hasta el Ayuntamiento, donde los monarcas se dirigirán a los presentes desde el balcón y, posteriormente, recibirán a los niños en la Basílica.