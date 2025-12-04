Luz verde al Plan General de Llanes: "Hemos dicho adiós al urbanismo del pelotazo, querían construir el Benidorm del Norte"

El Plan General de Llanes ya está listo para su aprobación definitiva. El documento recibió ayer la aprobación provisional, último paso antes de remitirlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a la que compete el sí definitivo. El planeamiento, junto al Catálogo Urbanístico y el Estudio Ambiental Estratégico, recibieron recibió luz verde con los votos favorables de las dos formaciones que comparten gobierno, Vecinos por Llanes y PP, mientras que el único grupo de la oposición, el PSOE, se abstuvo.

El debate, intenso y en buena parte centrado en el pasado urbanístico del concejo, mostró las diferentes visiones que tienen gobierno y oposición en esta materia. El proceso de redacción del Plan general, iniciado en 2018 por el actual equipo de Gobierno, ha estado marcado por una larga tramitación y muchas vicisitudes, incluida la necesidad de repetir la fase de aprobación inicial por exigencia de las autoridades autonómicas.

"Crecimiento sostenible"

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas (PP), destacó el hito que supone llegar a este punto, recordando que Llanes solo cuenta con unas normas provisionales aprobadas por el Principado hace dos años, que no abarcan todo el suelo del concejo. En cuanto al contenido, el planeamiento, según Armas, propone un crecimiento "contenido, sostenible y respetuoso con el medio ambiente". Tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA el pasado 24 de noviembre, el plan prevé la posibilidad de construir 5.862 nuevas viviendas (calculadas a una media de 100 metros cuadrados), una cifra muy alejada de las 14.000 que, según Armas, contemplaba el anterior proyecto, de 2015, impulsado por el PSOE.

De estas 5.862 viviendas, 3.335 se localizan en los pueblos del concejo, 1.606 en suelo urbano consolidado, 567 en urbano no consolidado y 354 en urbanizable. Para vivienda protegida se establece una reserva del 30 por ciento en el suelo urbanizable (191 viviendas) y del 10 por ciento en el urbano no consolidado (55 viviendas). Total, 246 viviendas. Otro pilar fundamental es el Catálogo Urbanístico, que protege 2.860 bienes, de los cuales 24 son Bienes de Interés Cultural (BIC), 314 están incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) y los 2.522 restantes son bienes ambientales.

"Una oportunidad perdida"

En cuanto a las alegaciones, Armas subrayo que hubo dos fases de información pública. En la del año 2022 se presentaron 1.151 alegaciones, de las cuales se estimaron total o parcialmente 618, el 53 por ciento, mientras que 533 fueron desestimadas. En la segunda fase de alegaciones, este año, se presentaron 556 alegaciones, "más o menos las que no se habían estimado hace tres años". De estas se estimaron 28 totalmente y 56 parcialmente, el 15 por ciento, mientras que 472 fueron desestimadas.

La oposición socialista criticó con dureza el documento. Su portavoz, Óscar Torre, lo calificó de "incoherente, restrictivo y asfixiante para los vecinos". Acusó al Gobierno municipal de no haber buscado el consenso y de no resolver problemas acuciantes, como la vivienda, las infraestructuras y la movilidad. Ha sido, según señaló "una oportunidad perdida".

"Este plan es su plan, el plan de Vecinos por Llanes y el PP. No es nuestro plan, porque no resuelve los principales problemas que tienen nuestros vecinos", declaró Torre. Criticó la falta de previsión de suelo para vivienda pública accesible y la ausencia de soluciones para los graves problemas de aparcamiento en el concejo, especialmente en las playas. Además, el portavoz socialista recordó las advertencias de la CUOTA sobre los retrasos en la tramitación, que podría llevar al Principado a "tomar medidas respecto a las competencias urbanísticas del municipio".

"Benidorm del Norte"

El alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) replico esta última declaración resaltando que Colunga lleva tramitando un plan 22 años, Parres 19 años, Peñamellera Baja 19 años, Ponga 19 años y Ribadesella más de 15 años. "¿Tomará alguna medida el Principado en estos casos", pregunto con ironía.

Riestra defendió el plan supone "un cambio de modelo histórico". Frente a lo que definió como el "urbanismo atroz, especulativo que favorecía a los grandes constructores y a los ‘comedores de suelo’" de los planeamientos socialistas, todos ellos anulados por los tribunales y que habrían convertido a Llanes en el "Benidorm del Norte", el regidor presentó la nueva normativa como una apuesta por "un urbanismo responsable, legal, sostenible y socialmente más justo".

El plan se ha elaborado "con transparencia y diálogo" y, frente a las propuestas socialistas, que "ocultaron documentos a los vecinos", la actual propuesta pone el foco "en el pequeño constructor y en la protección del paisaje", subrayó el Alcalde, que finalizó señalando que la aprobación de este nuevo planeamiento supone decir adiós "al urbanismo del pelotazo" y apostar "por un futuro digno para las próximas generaciones".