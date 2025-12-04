Nueva inyección de 1,28 millones para proteger a Arriondas de las inundaciones

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la tercera fase de las obras de defensa frente avenidas en Arriondas, en Parres, a la empresa Civis Global SLU por un importe de en 1.283.933 euros. La actuación incluye el derribo del puente de acceso a Bode, que limita la evacuación de aguas del río Chicu, y la creación de uno nuevo en otra ubicación. Vinculado a este, se construirá otro trazado de la carretera que evita el paso subterráneo bajo las vías del tren. Se aumenta así la capacidad de desagüe del río y se reduce el riesgo derivado de las crecidas.

Estas obras forman parte del convenio firmado por el Gobierno de Asturias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Parres para desarrollar el proyecto de defensa de Arriondas frente a las avenidas, que consta de tres fases y supera los 15,4 millones de inversión. El Principado finalizó en marzo las obras de la segunda fase, que han permitido ejecutar varias intervenciones sobre los ríos Chico y Piloña y su entorno, con un coste de 3.171.955 euros.

Resumen de la obra. / Principado de Asturias

Los principales trabajos en el río Chicu se centraron en ampliar la sección de desagüe, para lo cual se construyó un murete longitudinal y una mota –un montículo realzado de tierra– en la margen derecha, entre el Hotel Ribera del Chicu y el paso de la carretera a Bode. En esta margen también se elevó el camino de ribera entre la vía de acceso a la localidad y la confluencia de este afluente con el Sella.

Además, se ejecutaron mejoras en el colector, en los drenajes de las instalaciones de la piragüera municipal y en el paso bajo el ferrocarril de la carretera a Bode. También se sustituyó el paso de la riega bajo la carretera AS-260, paralela al río, y se crearon redes de drenaje para el agua de lluvia.

En cuanto al río Piloña, se elevaron la rasante del terreno en la zona del parque de La Llera y la pasarela peatonal, con lo que se amplía su capacidad de desagüe y se limita el nivel del agua en las zonas que lindan con el cauce. Además, se construyó un muro de dos metros para proteger la piscina y el camping que se ubican en esta zona verde.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ejecuta las obras de la primera fase, con actuaciones en los ríos Piloña y Sella que suman más de 10,7 millones.