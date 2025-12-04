El rincón más bello de Asturias, ubicado en la cima de una montaña, esconde doce belenes: uno de ellos está en una cueva y es gigantesco con más de 130 figuras en miniatura

Doce belenes en el rincón más bello de Asturias: el santuario de Covadonga, en el concejo de Cangas de Onís. Es probablemente la mayor concentración de nacimientos que se puede encontrar en la región por estas fiestas en un área del tamaño de dos estadios de fútbol como el Molinón. Uno de estos belenes es, además, gigantesco: está en el túnel de la Santa Cueva, mide 8 metros de longitud y tiene más de 130 figuras en miniatura. La monumental instalación cuenta con piezas curiosas, como una réplica del Puente Romano de Cangas de Onís.

Los belenes y las luces navideñas convierten a Covadonga en un lugar aún con más encanto. Los doce belenes que adornan el entorno del santuario son visitables: además de en la Santa Cueva, están distribuidos por el Museo, la Colegiata, la Casa de Ejercicios, la Escolanía, la tienda y la Casa Capitular, que reúne hasta cuatro. Una ruta popular cargada de colaboración comunitaria, donde vecinos, religiosos y usuarios aportan su granito de arena para envolver el Real Sitio de un mágico ambiente navideño.

El más grande

Uno de los más admirados es el nacimiento situado en el túnel de entrada de la Santa Cueva, una obra que lleva a cabo durante las últimas dos décadas José Ángel Vecino, sacristán de la basílica de Santa María la Real de Covadonga. Con más de 130 figuras en miniatura, esta monumental instalación que mide ocho metros de ancho y seis de profundidad se ha convertido en una tradición para este belenista que mejora cada año con la incorporación de nuevas piezas. Aunque una de las favoritas de los visitantes es la réplica en miniatura del puente romano de Cangas de Onís: “Es impresionante".

El belén monumental de la Santa Cueva / J.QUINCE

Con movimiento y amanecer y anochecer

Este nacimiento no es estático, ya que cuenta con figuras en movimiento e iluminación que recrea el paso de las horas, generando la sensación de amanecer y anochecer. Además, se ha cuidado cada detalle con una estructura de protección que evita las filtraciones de agua y humedad, preservado el belén y creando una atmósfera de recogimiento en un entorno natural. Como si fuese parte natural de la Santa Cueva.

El más original

Otro de los belenes más impresionantes del Santuario se encuentra al adentrarse en el claustro de la colegiata de San Fernando, elaborado por las religiosas. Se trata de una obra navideña de lo más original y personal que presenta una maqueta en miniatura los principales edificios del Real Sitio, desde la cueva hasta la Basílica, pasando por la casa capitular, la tienda, el museo y otros establecimientos singulares.

Recreación de la Santa Cueva en uno de los belenes de Covadonga / LNE

La representación incluye figuras de personalidades destacadas, como el Abad de Covadonga, David Cueto; el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes; además de sacristanes, monjas y empleados. “Está muy conseguido", aseguran quienes lo visitan. Cada elemento refleja en pequeño tamaño la realidad de Covadonga, con piezas imprescindibles que recrean la campanona, la glorieta que conecta con la carretera a Los Lagos, la fuente de los siete caños o los dos leones que custodian el Santuario.

El encendido de Cangas de Onís

Cangas de Onís encenderá la Navidad este puente festivo y para ello el Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actividad. La primera de ellas tendrá lugar este sábado, a las 19.00 horas, con el encendido de las luces navideñas y la inauguración del belén monumental en los soportales de la Casa Consistorial. Además, a las 19.30 horas, el Parque Casa Riera acogerá un Concierto de Navidad Celta, a cargo del gaitero Bras Rodrigo. Otra actuación correrá a cargo de la Charanga "Xaréu del Ñeru".