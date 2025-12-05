Abiertas inscripciones para el Concurso de iluminación y decoración navideña de escaparates en Cangas de Onís
Hay tres premios: 600 euros al primer clasificado; 400 euros para el segundo; y 300 euros al tercero
Hasta este viernes permanece abierto el plazo de inscripción para tomar parte en la quinta edición del Concurso de Iluminación y Decoración Navideña de Escaparates, organizado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, en el que se premiará a los establecimientos participantes con mejor iluminación y decoración inspirada en la temática de la Navidad.
Entre las bases del certamen cabe reseñar que deberán exhibir las decoraciones como minimo desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año 2026, inclusive. Las inscripciones pueden realizarse a través de: monicagutierrez@cangasdeonis.com. Se han establecido tres premios de carácter económico: 600 euros al primer clasificado; 400 euros para el segundo; y 300 euros al tercero.
