Abiertas inscripciones para el Concurso de iluminación y decoración navideña de escaparates en Cangas de Onís

Hay tres premios: 600 euros al primer clasificado; 400 euros para el segundo; y 300 euros al tercero

Escaoparate de un negocio en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Hasta este viernes permanece abierto el plazo de inscripción para tomar parte en la quinta edición del Concurso de Iluminación y Decoración Navideña de Escaparates, organizado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís, en el que se premiará a los establecimientos participantes con mejor iluminación y decoración inspirada en la temática de la Navidad.

Entre las bases del certamen cabe reseñar que deberán exhibir las decoraciones como minimo desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero del próximo año 2026, inclusive. Las inscripciones pueden realizarse a través de: monicagutierrez@cangasdeonis.com. Se han establecido tres premios de carácter económico: 600 euros al primer clasificado; 400 euros para el segundo; y 300 euros al tercero. 

