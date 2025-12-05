Abiertas las inscripciones para la San Silvestre Solidaria de Cangas de Onís
La prueba se disputará el viernes 26
El Club Cangas de Onís Atletismo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal, organizará el próximo 26 de diciembre, a las 19.30 horas, la San Silvestre de Cangas de Onís que una edición más tendrá carácter solidario, pues, todo lo recaudado en concepto de inscripciones se destinará en favor de la Asociación "Todos somos Iván" y al colectivo "Todos somos Andrea" -en memoria de la joven de Nieda, Andrea Alonso Galán, fallecida el 8 de febrero del año 2023 tras luchar contra el Sarcoma de Ewing-.
La prueba popular, con arco de salida y meta localizado en los aledaños de la Casa Consistorial canguesa, en plena Avenida de Covadonga, sobre un recorrido de 4.150 metros y previamente habrá otras carreras para las categorías inferiores, desde mini-chupetines a infantiles, con distintas distancias, a partir de las 17.30, con distancias entre 50 y 1.000 metros. El plazo de inscripciones -cinco euros dorsal- estará abierto hasta el día 25 de diciembre en la web www.321go.es.
