Corao, en Cangas de Onís, se mueve también por Navidad
El espectacular belén de la localidad será bendecido y abrirá al público este lunes 8
El lunes, día 8 de diciembre, a las 11.00 horas, se llevará a cabo en la iglesia parroquial de Corao la inauguración y bendición del espectacular belén navideño "que con tanto mimo Alberto Martínez prepara cada año y que seguramente tendrá alguna escena nueva". Además, a las 17.30, en el popular Castañeu, se procederá a iluminar "los preciosos adornos que niños y niñas de todos los coles y escuelinas de nuestro concejo prepararon para nuestro pueblo".
En ese singular lugar de la localidad canguesa unos traviesos duendes, llevarán por todo el pueblo a los que quieran acompañar, para conducirlos hasta el belén de la iglesia "y después ver lo bonito que los vecinos están dejando el pueblo para estas fechas tan especiales. Finalmente, estos duendes que además de traviesos son unos "llambiones", dirigirán a todos a tomar un buen chocolate y dar comienzo a la Navidad.
