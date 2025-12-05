Crece la población extranjera en Cangas de Onís: "Es una muestra clara de que el municipio avanza"

El notable incremento de la población extranjera registrado en Cangas de Onís es "una muestra clara de que el municipio avanza y mantiene su capacidad de atraer población incluso en un escenario demográfico adverso para la mayoría de los concejos rurales asturianos", dicen desde el equipo de Gobierno municipal.

Cangas de Onís vuelve a destacar en el panorama demográfico asturiano. Según los últimos datos publicados a partir de la actualización del censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), el concejo ha registrado un incremento de 150 nuevos residentes extranjeros entre 2021 y 2025, cifra que lo sitúa entre los municipios con mayor capacidad de atracción poblacional en el oriente de Asturias.

Calidad de vida

Este aumento contrasta con la tendencia general en la mayor parte de la Asturias rural, donde predominan las pérdidas de población. Los datos confirman que Cangas de Onís se consolida como uno de los pocos municipios que crece en un contexto de retroceso demográfico generalizado.

El santuario de Covadonga / Turismo de Asturias

El análisis regional refleja que la llegada de población extranjera está siendo uno de los factores clave para frenar la caída demográfica en Asturias. En este escenario, Cangas de Onís se posiciona como un municipio capaz de mantener su atractivo gracias a: oferta de servicios consolidada; entorno seguro y con calidad de vida; tejido económico ligado al turismo, al comercio y a la actividad empresarial local; y disponibilidad de oportunidades laborales y de emprendimiento.

Referente de estabilidad y dinamismo

Este comportamiento demográfico refuerza el papel de Cangas de Onís como referente de estabilidad y dinamismo en el oriente asturiano. Asimismo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, valoró estos datos como “una muestra clara de que el municipio avanza y mantiene su capacidad de atraer población incluso en un escenario demográfico adverso para la mayoría de los concejos rurales asturianos”.

Del mismo modo, destacó que “este crecimiento es fruto de un modelo de gestión que apuesta por el desarrollo económico, la mejora de los servicios, la sostenibilidad y la creación de oportunidades para que nuevas familias puedan establecerse en Cangas de Onís”.

Buena conexión territorial

El incremento poblacional observado en el concejo cangués forma parte de una tendencia que favorece, especialmente, a municipios con buena conexión territorial, actividad económica diversificada y acceso a vivienda. Mientras otros concejos del entorno continúan registrando pérdidas sostenidas, "Cangas de Onís se mantiene en la franja más alta de crecimiento relativo", según reflejan los datos publicados.

Integración y convivencia

El Ayuntamiento señala, además, que esos resultados refuerzan la necesidad de seguir desarrollando políticas orientadas a incentivar la actividad económica local; facilitar el acceso a vivienda para jóvenes y familias; promover un desarrollo sostenible que mantenga el atractivo del municipio; e impulsar la integración y la convivencia como valores estratégicos.