"Estrellas del Concejo", concurso que premiará al pueblo más destacado por su iluminación navideña
Convoca el Ayuntamiento de Cangas de Onís y estará dotado de un premio de 700 euros, además de dos arcos decorativos para instalar en la localidad agraciada en la Navidad del próximo año
El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha convocado la primera edición del Concurso de Iluminación Navideña "Estrellas del Concejo de Cangas de Onís" con la finalidad de reconocer el pueblo cangués que presente la iluminación navideña "más vistosa, creativa y participativa durante las fiestas de Navidad. La participación es gratuita y los pueblos interesados en participar deben inscribirse antes del 15 de diciembre a través del correo monicagutierrez@cangasdenis.com.
El pueblo ganador recibirá como premio sendos arcos de luz decorativos para instalar en su localidad durante las Navidades del año siguiente y un premio de carácter económico de 700 euros. El anuncio del pueblo ganador del susodicho concurso tendrá lugar antes del 24 de diciembre, siendo el jurado designado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento cangués.
