Llanes presenta la San Silvestre 2025: todos los datos

En la mañana de hoy se ha presentado en el antiguo Salón de Plenos del ayuntamiento de Llanes, con participación del alcalde, Enrique Riestra, y la concejala de Deportes, Mónica Remis, la edición 2025 de la Carrera de San Silvestre de Llanes.

La prueba recorrerá las principales calles de la villa de Llanes el día 31 de diciembre, en horarios desde las 16:00 h para las categorías infantiles, y a partir de las 17:00 h para la carrera absoluta (mayores de 16 años). Las distancias a recorrer van desde los 200 m para los más pequeños hasta los 3617 m para la carrera absoluta.

El plazo de inscripciones para la carrera ya está abierto y finaliza el día 28 a las 23:59 h. Las inscripciones se deben realizar en línea a través del enlace https://inscripciones.empa-t.com/inscripcion/san-silvestre-llanes-2025/, no existiendo la posibilidad de inscripción presencial.

La recogida de dorsales se realizará el día 30, entre las 17:00 y las 20:00 h, o el día 31, entre las 11:00 y las 14:00 h, en la entrada del ayuntamiento de Llanes, no entregándose dorsales fuera de ese horario.

En la edición del pasado año fueron finalmente 788 los atletas inscritos, de los cuales 559 en categoría absoluta, unas cifras que desde la Concejalía de Deportes confían en igualar o superar en este 2025.