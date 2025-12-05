El Mercadín d’Avientu del Museo del Oriente de Asturias, este sábado, más solidario que nunca
El 50% de la recaudación se destinará al programa "Infancia en Gaza" de "Save the Children"
LNE
El Museo del Oriente de Asturias celebrará el sábado 6 de diciembre, la tercera edición del Mercadín d’Avientu, que este año destinará la mitad de lo recaudado a la organización internacional Save the Children, para contribuir a su programa de Infancia en Gaza, Palestina.
Con esta iniciativa, el Museo muestra por partida doble su compromiso con la realidad social contemporánea, aunando solidaridad humanitaria y sostenibilidad medioambiental. De una parte, proporcionando recursos con los que ayudar a paliar la crisis humanitaria de Gaza. Con más del ochenta por ciento de viviendas destruidas y la llegada del invierno, el programa de Save the Children trabaja para que las niñas y niños gazatíes puedan contar con «refugios seguros, vestimenta adecuada y atención sanitaria», entre otras muchas necesidades. De otra parte, dando una segunda oportunidad a todo tipo de objetos que han sido donados por la comunidad local.
La otra mitad de lo recaudado, como viene siendo habitual, se destinará a apoyar las actividades y proyectos del Museo dedicados a la preservación y conocimiento de la cultura y el patrimonio de la comarca oriental.
Las personas que se acerquen al Mercadín podrán adquirir una amplia variedad de objetos, desde artesanías, libros, discos de vinilo, muebles, menaje de casas, vajillas, mantelerías, ropa vintage, cuadros, hasta juguetes o bisutería en perfecto estado de conservación. Una compra consciente y comprometida, que pone en práctica el verdadero significado de estas fechas: compartir, cuidar y cooperar para construir un mundo más justo, igualitario e inclusivo.
El Mercadín estará abierto en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.
