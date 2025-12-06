El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís, este sábado

Todo listo en la ciudad de Cangas de Onís, tras baldear en condiciones en estas últimas horas los aledaños de El Puentón, a la vera del Sella, para proceder al encendido oficial del alumbrado navideño.

Belén en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

La cita será este sábado, 6 de diciembre, a las 19.00 horas, coincidiendo con el "puente" festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción, por lo que se espera, si el tiempo acompañada, una gran afluencia de turistas y visitantes por estos lares del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa.

Además, también se procederá a la inauguración del Belén Monumental, este ubicado en los soportales de la Casa Consistorial. Además, a las 19.30 horas, el Parque Casa Riera acogerá un Concierto de Navidad Celta, a cargo del gaitero Bras Rodrigo. Otra actuación correrá a cargo de la Charanga "Xaréu del Ñeru".