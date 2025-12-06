Llanes licita en 110.000 euros la mejora y pavimentación de caminos en Lledíes, Vibañu y Llames

El Ayuntamiento de Llanes prosigue con su mejora de caminos e infraestructuras en el rural del concejo, y acaba de sacar a licitación los trabajos para la mejora de caminos en tres localidades del municipio: Lledíes, Vibañu y Llames de Pría. Lo hace por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 109.773,28 euros y dividido en tres lotes, uno por cada localidad con obras proyectadas, prolongándose el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 17 de diciembre.

Estas tres obras de mejora de caminos e infraestructuras se ejecutarán sobre el camino de la sierra y acceso a la residencia El Cuera, en la localidad de Lledíes, con un presupuesto base de licitación de 31.920,66 euros; viales del barrio de La Sertal, en la localidad de Vibañu, con un presupuesto base de 38.491,01 euros; y el camino de acceso a la playa de Guadamía desde Llames de Pría, con un presupuesto base de licitación de 39.361,61 euros.

Estado del camino de la playa en Llames de Pría. / Ayuntamiento de Llanes

Al hilo de esta nueva licitación de asfaltado de viales en varias localidades, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha señalado que «la pavimentación y mejora de caminos en nuestros pueblos ha sido, y continúa siendo, una de las prioridades del gobierno municipal, y la importante inversión económica que destinamos a ello demuestra claramente nuestro indiscutible compromiso con el área rural del concejo».

En el caso del camino de Lledíes las obras consistirán en la mejora del camino mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente al encontrarse en la actualidad en malas condiciones. Además, se aprovechará la mejora para generar un aparcamiento reglado en batería al inicio del camino, que se delimitará con señalización horizontal con pintura acrílica. Se repondrá además el paso de peatones existente en la zona.

Estado actual de uno de los caminos a pavimentar en el barrio de La Sertal de Vibañu. / Ayuntamiento de Llanes

Las obras de Vibañu, por su parte, consistirán en la mejora y pavimentación con mezcla bituminosa de varios viales en el barrio de La Sertal, caminos que actualmente se encuentran pavimentados con hormigón muy envejecido que, además, presenta varios blandones. Para ello será preciso ejecutar un saneo en todos en estos caminos, así como una demolición del hormigón existente en buena parte de los viales.

En el caso del camino de la playa en Llames de Pría las obras consistirán igualmente en la mejora del camino mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente. Actualmente, los caminos se encuentran pavimentados mayormente en asfalto muy envejecido y deteriorado, con una pequeña área con firme de zahorra.

Estas nuevas obras de pavimentación y mejora de infraestructuras ahora en licitación se suman a las actuaciones de pavimentación que el Ayuntamiento de Llanes ha ejecutado en los últimos meses, con actuaciones en Ardisana, Pancar, Celoriu, Naves, El Cuetu, Lledíes, Turancias, Posada la Vieya, Bricia, La Pereda y Llanes, con una inversión conjunta que supera los 320.000 euros, y a los recientemente licitados y pendientes de adjudicación en Po, La Pesa de Pría, Bricia, y Buda, con un presupuesto base de licitación de 257.879,27 euros.