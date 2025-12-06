El lobo ya ataca en la costa: tres ovejas muertas y otras tantas heridas en Caravia

El lobo ya ataca a escasos metros de la costa: este jueves ha provocado la muerte de tres ovejas y heridas a otras tantas en una finca cerrada, situada junto al Centro de Mayores de Valle. El paraje está a menos de 500 metros de la N-632 (Ribadesella-Canero, conocida como carretera de la Costa), entre Prado y el polígono de Carrales.

Caravia, lo mismo que la sierra del Cuera, situada a apenas unos centenares de metros de distancia del lugar del ataque, está catalogada por el Gobierno del Principado como "zona libre de lobos".

Es el segundo ataque de lobos registrado este mes en la comarca oriental. el anterior se registró en las inmediaciones del núcleo rural de Nieda/Ñeda, en el concejo de Cangas de Onís, y dejó cinco ovejas muertas y otras cuatro heridas. Este ataque se produjo, pese a que el propietario del ganado tenía dos mastines con el rebaño.