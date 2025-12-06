Ribadesella mejora la accesibilidad de aceras en la Carretera de la Estación

El Ayuntamiento de Ribadesella ha concluido dos actuaciones que mejoran la accesibilidad de los peatones en la Carretera de la Estación.

Se trata de los rebajes realizados en una de las aceras, a la altura de los pasos de peatones ubicados en el último tramo de la calle que, al carecer hasta el momento de esta actuación, dificultaban la incorporación a los viandantes desde la calzada y el cruce de la vía, así como el paso de personas con movilidad reducida o el acceso con carritos o sillas de bebé, entre otros inconvenientes.

Los trabajos ejecutados se llevaron a cabo por el departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ribadesella, e incluyeron la colocación de baldosas podotáctiles en ambos puntos.

La actuación da respuesta a una necesidad de los vecinos y avanza en la accesibilidad de la villa de Ribadesella, según las autoridades locales.