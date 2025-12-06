La sidrería casi centenaria, con comedor en el llagar más antiguo de Cangas de Onís, que recomienda una conocida guía gastronómica: "Excelente comida"

Es una de las sidrerías asturianas más antiguas (si no la que más) de la famosa localidad de Cangas de Onís. El Polesu, también conocido como Casa Pinín, tiene casi un siglo de historia. Abrió sus puertas en 1929 y ya está en manos de la tercera generación. El local, especializado en la cocina tradicional, acaba de ser premiado con un "Solete" de la prestigiosa Guía Repsol. Todo un éxito para un establecimiento de pueblo y de toda la vida, ubicado en un llagar.

Comer en El Polesu es comer entre toneles y olor a la sidra. Pese al paso de los años, este establecimiento hostelero conserva a la perfección la esencia de las auténticas sidrerías de Asturias. El local fue abierto por Robustiano Fonseca, "Pinín", procedente de Pola de Siero, donde la familia ya contaba con llagar y bar "El Pumarín", que aún existe. Primero fundó el llagar y, después, la sidrería, en 1929, donde se elaboraba la sidra El Polesu.

Tercera generación

Continuaron con el negocio su hijo Gumersindo Fonseca y su mujer Carolina García, que aportó su maestría en la cocina y, desde 2007, es José Manuel Fonseca quien está al frente del negocio. Su mujer, Alicia González, lleva ahora la cocina. "En la actualidad, seguimos conservando intacto el llagar, el más antiguo de Cangas de Onís, para que nuestros comensales disfruten del lugar y la tradición, acompañados de los mejores platos de nuestra tierra", dicen en su página web.

El Polesu, en Cangas de Onís / El Polesu

Todo lo que hay en la carta

¿Qué se puede comer en El Polesu? Todo lo rico de Asturias: desde embutidos y quesos hasta tapas típicas y platos principales. Algunos de ellos son los polesinos (tortos con cebolla caramelizada, queso azul y morcilla), pulpo a la brasa, zamburiñas al ajillo, ñeru (nido de patatas paja, huevos fritos, jamón y setas salteada), bacalao, gochu y setas, escalopines al cabrales, chipirones, calaramares y cachopo de ceina y queso de cabra.

Pincho de bacalao

El Polesu también es famoso por su pincho de bacalao, que preparan solo los domingos, día de mercado en Cangas de Onís, desde hace más de 40 años. En teoría parece sencillo: unos buenos lomos de bacalao desespinados y desalados, envueltos en la pasta y fritos, pero lo cierto es que el toque de la casa hace este pincho único. Cada domingo atrae a personas de toda la comarca e incluso de otros sitios de Asturias. El famoso pincho es un bocado crujiente por fuera y esponjoso y sabroso por dentro.

Las manitas de cerdo y el cachopo, "un manjar"

En Tripadvisor, este establecimiento tiene entre los clientes una buena puntuación: un 4,1 sobre 5. "Espectacular, tanto la comida como el trato. Hice caso a una opinión anterior acerca de las manitas de cerdo con pulpo y... un espectáculo. La atención del personal, genial", resume uno. "De 10, de lo mejor, servicio, comida y precio, por cierto un manjar la manita de cerdo con pulpo, no puedes irte sin probarlo", coincide otro. "Comimos tres y nos encantó el cachopo. La ensalada con pescado marinado muy buena. Y las croquetas de chipirones exquisitas", apunta otra.