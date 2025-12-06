No todo "lo verde" sabe a verdura: el sorprendente taller de la chef María Busta

El colegio Matemático Pedrayes, de Llastres, celebró días atrás el Día del gusto y del producto. La chef María Busta, del restaurante Eutimio, madre de tres alumnos del centro, enseño a mirar "lo verde" con otros ojos. A través de un taller, dejó claro que no todo "lo verde" sabe a verduras.

Utilizando todos los sentidos el alumnado pudo descubrir plantas y especias que combinadas saben como huevo frito, mandarina… Cada participante se llevó un gorro de cocinero, un diploma por haber participado en la actividad y un dosier explicativo de la misma