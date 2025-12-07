China quiere hermanar uno de sus grandes parques con los Picos de Europa

El parque nacional de los Picos de Europa tiene sobre la mesa una propuesta de hermanamiento con uno de los espacios naturales más emblemáticos de Asia: el parque nacional de la selva tropical de Hainan, en China. El documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, fue transmitido formalmente por la Embajada de la República Popular China en España a finales de octubre y se encuentra ahora en fase de análisis por parte de las autoridades españolas, que valoran positivamente la iniciativa, pero priorizan la finalización de un proceso similar ya en marcha con parques nacionales de Chile y Argentina.

China pretende formalizar una asociación que facilite el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en conservación, gestión y desarrollo sostenible entre dos joyas naturales separadas por miles de kilómetros. La documentación que maneja Parques Nacionales incluye una nota verbal de la embajada china, un borrador de acuerdo de hermanamiento y un dossier detallado sobre las características del parque asiático.

Chile y Argentina antes que China

En su análisis, la codirección del parque nacional de los Picos de Europa reconoce el carácter "muy formal y detallado" de la propuesta, propia del protocolo de los países asiáticos. No obstante, señala que, aunque el ofrecimiento es interesante, el proceso no podría iniciar su tramitación hasta que se ultime el hermanamiento actualmente en curso entre el parque de los Picos y el de Puyehue de Chile, con una deseada ampliación posterior que incluiría al parque nacional Nahuel Huapi de Argentina.

Este último proceso, según se informó en una reunión a finales de octubre, solo estaría pendiente de la confirmación del protocolo por parte de Chile y de los trámites del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. "Se considera que el posible proceso de hermanamiento debería iniciarse después de ultimar el que está en marcha, lo que no debe extenderse más allá de seis meses", concluye el informe firmado por el codirector asturiano del parque de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano.

Único hábitat del gibón de Hainan

El borrador del acuerdo, que debe ser suscrito por la Administración Nacional de Bosques y Praderas de China y el Ministerio para la Transición Ecológica de España, establece los fundamentos de esta colaboración. El texto parte de la base de que la conservación de la naturaleza es "vital para el bienestar humano, la salud del planeta y la prosperidad económica de todos los pueblos" y destaca los valores complementarios de ambos espacios.

Por un lado, el de Hainan es descrito como "uno de los primeros parques nacionales de China" que alberga "la selva tropical de tipo continental insular más concentrada, diversa, bien conservada y de mayor extensión contigua" del país, además de ser "el único hábitat del gibón de Hainan, el primate más amenazado del mundo".

Investigación conjunta

Por otro lado, se subraya que el de los Picos de Europa, "el primer parque nacional de España y el único que abarca tres comunidades autónomas, posee una rica experiencia en la gobernanza de parques nacionales". El documento considera que, al compartir desafíos similares en conservación y desarrollo sostenible, es "de gran importancia para ambas partes participar en el intercambio de experiencias y el compartir conocimientos".

Las áreas de cooperación previstas son amplias e incluyen la planificación y gestión de parques, la conservación de la biodiversidad, la gestión del ecoturismo, la investigación científica y la educación. Las formas de materializar esta colaboración pasarían por intercambios de personal, cursos de formación, talleres, proyectos de demostración e investigación conjunta.

Placas conmemorativas

Según la propuesta china, cada parte asumiría sus propios gastos y el acuerdo no crearía obligaciones jurídicamente vinculantes. Como símbolo del hermanamiento, se prevé el diseño e instalación de placas conmemorativas de bronce en un lugar prominente de cada parque. El texto del acuerdo entraría en vigor tras su firma y tendría una validez inicial de diez años, prorrogable.

La propuesta china llega avalada por la excepcionalidad del parque de la selva tropical de Hainan, que tiene una extension de 4.269 kilómetros cuadrados en el centro de la isla de Hainan, posee una cobertura forestal del 95.86% y es un auténtico santuario de biodiversidad. Alberga 4.367 especies de plantas vasculares, 540 de vertebrados terrestres y es el hogar de especies únicas y gravemente amenazadas. Su función como regulador hídrico y barrera ecológica para la isla le confiere una importancia crucial.

Desafíos de gestión

El hermanamiento con los Picos de Europa, un parque de montaña con ecosistemas y desafíos de gestión muy distintos pero con una misión conservacionista común, abre una puerta a un diálogo transfronterizo enriquecedor. Una vez se concrete el vínculo con los parques sudamericanos, esta nueva alianza con China podría marcar el inicio de una red de cooperación internacional cada vez más sólida para la protección del patrimonio natural global.