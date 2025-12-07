Los jóvenes se alejan del campo: "Mucho trabajo y mal pagado"

José Antonio Fidalgo, cronista oficial e hijo predilecto de Colunga fallecido hace unos días, estuvo en el recuerdo de los asistentes al Certamen de les fabes, ayer. Sus nietas, Alba y Laura Fidalgo, recibieron de manos del alcalde, José Ángel Toyos, un obsequio en madera con un mensaje grabado: "A José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga, cuya dedicación enriqueció para siempre la Semana de les fabes de Colunga y la historia del concejo". Un respetuoso minuto de silencio y una cerrada ovación completaron el momento.

Hubo también tiempo para la solidaridad: un puesto de "El ángel de Javi", iniciativa que recoge fondos para el estudio del síndrome de Nedamss, una enfermedad rara, progresiva y devastadora. Javi es un niño ovetense de 8 años que la padece, y que necesita 1,5 millones de dólares para recibir una terapia génica experimental que podría darle una esperanza de futuro. Ayer, su familia recibió un regalo del Ayuntamiento y todo el ánimo de los asistentes al Certamen.

Valentina Priesca, campeona

¿Quién ganó la competición? Por sexta vez, Vicentina Priesca del Valle, vecina de Loroñe ya jubilada (sus hijos están ahora al frente de la producción de fabes), que manifestaba su "alegría" por el premio. "Es una satisfacción que tu trabajo se vea recompensado", manifestó la mujer, que llevó al evento unos 70 kilos de fabes de distintos tipos.

4 | RAMÓN DÍAZ

Fue segundo Luis Miguel Candás, de Lluces, representado por dos de sus tres hijos, Úrsula y Miguel. "Vivimos de la ganadería y toda la vida sembramos fabes para consumo propio, pero como este año la cosecha fue bastante buena, vinimos", señaló Úrsula, estudiante de Enfermería.

Mucho trabajo y mal pagado

Ninguno de los tres hermanos se dedicará al ganado, ni a la agricultura, "más que nada por la calidad de vida. Es demasiado duro; mucho trabajo, mal pagado, cada vez más enfermedades... Muy sacrificado", señaló Úrsula, quien aclaró, que han ayudado "siempre" a sus padres en las faenas del campo y que si tuvieran que seguir con ellas, "por supuesto", lo harían.

Fue tercera María del Pilar López, de La Riera, quien cosecha fabes para consumo propio, aunque "si sobra, como este año, lo vendemos en el mercado o en la feria". Ayer acudió con "veintitantos kilos". ¿La venta? "Bien".

"Ye muy trabajoso"

María del Carmen Valle Pérez, de Colunga destaca que cosechar fabes "ye muy trabajoso" y que el resultado depende por completo del tiempo: "Hasta que no lo ves en sacu no sabes la ganancia".

Mónica Álvarez Amor, de Lluces, no tuvo suerte este año: el jabalí le destrozó buena parte de la cosecha. Y la tardanza en comprobar los daños incrementó las pérdidas: "cuando vinieron a valorar la mayor parte ya estaba perdida".

Productor inscrito en la IGP

Roberto Suárez, de Grado, era el único productor inscrito en la IGP "Faba Asturiana". Acudió invitado: no competía. Destacó que este año el tiempo acompañó, lo que supuso unes fabes de mejor calidad. Les fabes son solo "un complemento", destacó. Él trabaja por cuenta ajena.

La "Faba de honor" fue este año para el médico local, Carlos Santos Fernández de la Reguera, que se jubila en unos días, y homenaje a la paisana y el paisano del año, Ángeles Candás y Joaquín Olivar.

Begoña López, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, acudió al evento y anunció nuevas ayudas para los productores de faba asturiana, a través de la PAC y del Seguro Agrario. "Tenemos que apoyarlos y protegerlos", resaltó.