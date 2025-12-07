Ocho matrimonios de Ribadesella que se casaron hace 50 años se juntan y organizan un fiestón

Ocho matrimonios del concejo de Ribadesella celebraron ayer por todo lo alto sus bodas de oro. Todos ellos se casaron en 1975, en diferentes templos del municipio, y decidieron organizar una fiesta para conmemorar la efeméride. Un fiestón.

Las ocho parejas iniciaron la celebración acercándose a la iglesia de la capital riosellana, donde el párroco les dio la bendición y les entregó a cada pareja un diploma personalizado de recuerdo.

Sari Lastra y Miguel Pérez, este sábado; ella, con su anillo de boda y los pendientes que llevó en la ceremonia de 1975. / Ramón Díaz

A continuación, los matrimonios se acercaron hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde, Paulo García, y la concejala Leticia Cue los recibieron, les dieron la enhorabuena y les entregaron portarretratos de recuerdo. Posteriormente, las ocho parejas se reunieron en un restaurante y compartieron un convite, con tarta nupcial, vals y baile.

Las parejas lucieron sus mejores galas, e incluso una de las "novias", Sari Lastra, llevó el anillo y los pendientes que portó su boda con Miguel Pérez. En un primer momento, iban a acudir algunas parejas más, pero por motivos personales o familiares no pudieron hacerlo.