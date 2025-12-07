Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho matrimonios de Ribadesella que se casaron hace 50 años se juntan y organizan un fiestón

Las parejas recibieron obsequios del párroco local y del Ayuntamiento y disfrutaron de vals y tarta nupcial, convite y baile

Bodas de oro de ocho matrimonios de Ribadesella

Bodas de oro de ocho matrimonios de Ribadesella

Bodas de oro en Ribadesella / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Ocho matrimonios del concejo de Ribadesella celebraron ayer por todo lo alto sus bodas de oro. Todos ellos se casaron en 1975, en diferentes templos del municipio, y decidieron organizar una fiesta para conmemorar la efeméride. Un fiestón.

Las ocho parejas iniciaron la celebración acercándose a la iglesia de la capital riosellana, donde el párroco les dio la bendición y les entregó a cada pareja un diploma personalizado de recuerdo.

Sari Lastra y Miguel Pérez, este sábado; ella, con su anillo de boda y los pendientes que llevó en la ceremonia de 1975.

Sari Lastra y Miguel Pérez, este sábado; ella, con su anillo de boda y los pendientes que llevó en la ceremonia de 1975. / Ramón Díaz

A continuación, los matrimonios se acercaron hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde, Paulo García, y la concejala Leticia Cue los recibieron, les dieron la enhorabuena y les entregaron portarretratos de recuerdo. Posteriormente, las ocho parejas se reunieron en un restaurante y compartieron un convite, con tarta nupcial, vals y baile.

Las parejas lucieron sus mejores galas, e incluso una de las "novias", Sari Lastra, llevó el anillo y los pendientes que portó su boda con Miguel Pérez. En un primer momento, iban a acudir algunas parejas más, pero por motivos personales o familiares no pudieron hacerlo.

