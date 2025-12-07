Ocho matrimonios de Ribadesella que se casaron hace 50 años se juntan y organizan un fiestón
Las parejas recibieron obsequios del párroco local y del Ayuntamiento y disfrutaron de vals y tarta nupcial, convite y baile
Ocho matrimonios del concejo de Ribadesella celebraron ayer por todo lo alto sus bodas de oro. Todos ellos se casaron en 1975, en diferentes templos del municipio, y decidieron organizar una fiesta para conmemorar la efeméride. Un fiestón.
Las ocho parejas iniciaron la celebración acercándose a la iglesia de la capital riosellana, donde el párroco les dio la bendición y les entregó a cada pareja un diploma personalizado de recuerdo.
A continuación, los matrimonios se acercaron hasta el Ayuntamiento, donde el alcalde, Paulo García, y la concejala Leticia Cue los recibieron, les dieron la enhorabuena y les entregaron portarretratos de recuerdo. Posteriormente, las ocho parejas se reunieron en un restaurante y compartieron un convite, con tarta nupcial, vals y baile.
Las parejas lucieron sus mejores galas, e incluso una de las "novias", Sari Lastra, llevó el anillo y los pendientes que portó su boda con Miguel Pérez. En un primer momento, iban a acudir algunas parejas más, pero por motivos personales o familiares no pudieron hacerlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico