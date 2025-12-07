"Los presupuestos del Principado están hechos un poco al tuntún, sin planificación", critica Adrián Pumares

Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, ha lanzado este domingo una dura crítica a los presupuestos del Principado para el próximo año, acusando al Gobierno de Adrián Barbón de "falta de apoyo real al campo", de "cesarismo" en el trato a los concejos y de una planificación "deficiente y reactiva". Realizó estas declaraciones durante su participación en Colunga en el Certamen de les fabes, producto que puso como ejemplo del desamparo institucional.

Pumares afirmó que, a pesar de tratarse de un emblema de la región, la faba asturiana y, por extensión, el conjunto de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las razas autóctonas, carecen del respaldo presupuestario necesario. "La Consejería de Medio Rural no está apostando por el campo asturiano", señaló. Su crítica se extendió al conjunto de unas cuentas que, pese a ser "las más altas de la historia, como machaconamente nos repiten", no apuestan por vertebrar el territorio, ni por los concejos".

Proyectos comprometidos ausentes

Para ilustrar esta falta de atención, el dirigente de Foro enumeró una serie de proyectos que, según aseguró, llevan años comprometidos por el Gobierno pero que siguen sin materializarse. Puso el foco en el concejo de Colunga, donde echas en falta varias partidas presupuestarias, como "el saneamiento del Aspu (barrio situado entre Llastres y Luces), que estaba comprometido para el próximo año".

También mencionó la senda de Loroñe y la carretera de Libardón. "Son cuestiones que el gobierno de Barbón ha comprometido públicamente en numerosas ocasiones, pero que siguen pendientes", recalcó. Ante esta situación, la petición fue clara: "Lo que le reclamamos a Barbón es que abandone el cesarismo y que trate a todos los concejos por igual".

Carretera de Salas

Consultado sobre si percibe un trato diferenciado en los presupuestos en función del color político del ayuntamiento, Pumares fue contundente. "Hay asuntos que llevan muchísimos años pendientes y que, en el caso de los ayuntamientos de Foro Asturias, no se solucionan". Citó como otro ejemplo: la carretera de Salas, una obra que, según dijo, "ya en el presupuesto que pacté hace un par de años estaba comprometida y que, sin embargo, no se ha realizado y tampoco está en el proyecto de presupuestos para el próximo año".

En el fondo de su argumentación late una acusación de falta de estrategia. El secretario general de Foro ve unos elaborados sin una hoja de ruta clara. "Son unos presupuestos que no tienen planificación, que están hechos o dan la impresión un poco al tuntún", afirmó. Y es que, a su entender, la dinámica del Ejecutivo es responder a las crisis puntuales, no anticiparse.

Falta de planificación

"Lo hemos visto, por ejemplo, salen a la calle los profesores, y entonces hay que apostar por la educación. Llegó la ola de incendios, y empieza a apostar por la prevención. Pero todos sabemos que, si no hubiese pasado eso, esos presupuestos serían absolutamente distintos", argumentó. Esta falta de planificación, insistió, imposibilita atender necesidades territoriales que "no se hacen de un día para otro".

A estas críticas de fondo, Pumares sumó un problema de forma: la brevedad del trámite parlamentario. Considera inviable un análisis serio en el plazo establecido. "Veintiocho días para analizar, enmendar y mejorar unas cuentas de casi 7.000 millones, para mí, es absolutamente imposible", sentenció.