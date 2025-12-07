El Principado anuncia nuevas ayudas para los productores de faba asturiana: "Tenemos que apoyarlos y protegerlos"

La producción de faba en Asturias atraviesa un "año bueno", marcando un contraste esperanzador tras una sucesión de ejercicios complicados. Así lo ha afirmado este domingo en Colunga Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, quien ha atribuido esta mejora a aspectos como un paquete de ayudas extraordinarias y la introducción de una nueva semilla adaptada.

La responsable autonómica, que ha acudido al Certamen de les fabes, ha explicado que este giro positivo se sustenta en varios pilares. El primero es un apoyo económico directo al sector por parte del Principado. "Hemos estado al lado de los agricultores con ayudas extraordinarias de más de medio millón de euros para apoyarles", ha señalado López. Además, se ha incorporado una ayuda directa dentro de la PAC a los productores.

Una semilla adaptada

Paralelamente, la investigación aplicada ha dado un fruto clave para la sostenibilidad del cultivo. "A través del Serida (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario) ya tenemos una semilla que está adaptada a las diferentes problemáticas que presentaba la que teníamos hasta ahora", ha detallado. Este avance técnico es fundamental en un contexto donde, si bien "el cambio climático es una evidencia", tal y como reconoce la directora, "el manejo también es importante".

El compromiso institucional, según sus palabras, se ha articulado en todos los frentes posibles, incluyendo el trabajo con sanidad vegetal y el asesoramiento a través de las oficinas agrarias. Y es que la protección frente a los vaivenes meteorológicos, una vulnerabilidad histórica para este producto, se ha convertido en una prioridad. Para 2026, el Seguro Agrario se reforzará con este objetivo.

Buenos precios

"Vamos a implementar en el Seguro Agrario más cantidad, lo vamos a bonificar más para que (los productores) estén protegidos ante el cambio climático", ha anunciado Begoña López, subrayando que la faba asturiana es "un producto depende mucho del tiempo, así que tenemos que tenerlos apoyados y sobre todo protegidos. Y el Seguro Agrario es una manera de protegerlos".

En todo caso, el presente ya ofrece motivos de satisfacción. Tras recorrer la zona, López ha constatado que los precios son "buenos", y que la faba se está vendiendo "toda", un dato crucial para que "los cosecheros tengan una rentabilidad económica importante".

Un producto con futuro

A la pregunta de si la faba asturiana tiene futuro, la directora general ha respondido con contundencia: "Sí, tiene futuro porque es un producto muy demandado, es una seña de identidad asturiana y se vende toda. La gente cada vez la valora más, no solo en la hostelería, sino también en los propios hogares, en el comercio, y sobre todo quienes nos visitan".