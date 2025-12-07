¿Cuáles son las "palabras que mejoran el mundo? El alumnado del colegio de Llastres las custodia en un ricón

El colegio público Matemático Pedrayes, de Llastres, celebró días atrás la Semana de la interculturalidad y los derechos de las personas en diferentes zonas del mundo realizando diferentes actividades. El alumnado participó en dos estaciones o talleres de trabajo organizados por las profesoras del centro. En el primero trabajaron los instrumentos y sonidos del mundo. En el segundo pintaron ladrillos de colores en la pared para crear un rincón con palabras que mejoran el mundo. Se trabajaron conceptos como el medio ambiente, el respeto, la empatía, la sostenibilidad, la libertad, la igualdad, cuidar…

Por otro lado, Eduardo, profe de Lengua del IES de Lluces, protagonizo un cuentacuentos en cada aula desde el que se trabajaron también cosas muy interesantes. En Educación Física se trabajaron diferentes juegos y deportes del mundo. Y las profesoras organizaron dos talleres para el alumnado.En el primero, alumnado y profesorado contaron y mostraron otras formas de vida, costumbres, curiosidades de sus países de origen o de países a los que hubieran viajado. Se situaron en el mapa, se repasaron sus capitales…. Así, se pudieron conocer las tradiciones de Marruecos, su comida, diferentes formas de ponerse un pañuelo, se escuchó su idioma... Sobre Colombia los presentes pudieron oler sus granos de café, ver sus bordados y la bisutería artesanal de las mujeres indígenas…

También conocieron curiosidades sobre los billetes más bonitos del mundo, como los de Maldivas, que son impermeables, o sobre los habitantes Sami del Circulo Polar Ártico, Brasil, Portugal, Egipto, México, Londres o Vietnam. Alumnos y alumnas aportaron billetes, monedas, fotos, y objetos y productos de cada país, convirtiéndose así en protagonistas y demostrando que la diversidad cultural es una fuente de riqueza para cualquier sociedad. Aprendieron también sobre las banderas, las ropas típicas de cada país y jugamos a colocar países en los diferentes continentes.

Durante otra jornada contaron con la ayuda de Bárbara, de Cruz Roja, que habló de la interculturalidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los derechos de las personas en diferentes países y enseñó que el "color carne", son en realidad muchos colores diferentes. Y todo ello a través de juegos superdivertidos

La comunidad educativa llantina participó también en el taller "Yo soy tribu", en el que niños y niñas se unieron para formar tribus, elegir su grito, crear su arte, organizar sus normas y aprender a convivir y respetar otras tribus diferentes, además de liderar y gestionar recursos de forma cooperativa.

Finalmente, con motivo de los actos del 25 N participaron en los actos organizados en Llastres.El alumnado quiso visibilizar la importancia de las mujeres en la historia y en el entorno rural. Compartieron con el público su trabajo y la explicación de porque el 25N se organiza ese día y no otro. Mostraronn documental creado y editado por ellos sobre la mujer rural del siglo XXI en Llastres, alojado en su canal de Youtube (https://www.youtube.com/@CPMatem%C3%A1ticoPedrayes), y que se puede descargar directamente de las placas con códigos QR que han diseñado y que se colocaron en diferentes establecimientos y zonas del pueblo.