La Asociación de Vecinos de Güexes pone su primer belén en la Iglesia de Nevares
Los lugareños instalaron un árbol de Navidad en el potro del pueblo
LNE
Colunga
La Asociación de Vecinos de Güexes ha puesto este fin de semana su primer belén en la Iglesia de Nevares. Todas las piezas estas hechas de manera artesanal por dos vecinos, Jose y Nuria. Los lugareños disfrutaron de una mañana mágica en la que, además, instalaron un árbol de Navidad en el potro del pueblo. También hubo tiempo para comer unas polvorones y turrón y brindar por un 2026 lleno de salud y felicidad.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días
- Así transformará Oviedo su zona azul: cuatro áreas distintas, nuevas tarifas y los coches contaminantes pagarán más