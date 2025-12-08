Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Vecinos de Güexes pone su primer belén en la Iglesia de Nevares

Los lugareños instalaron un árbol de Navidad en el potro del pueblo

El vecindario de Güexes instala de un belén en la iglesia de Nevares / Asociación de Vecinos de Güexes

LNE

Colunga

La Asociación de Vecinos de Güexes ha puesto este fin de semana su primer belén en la Iglesia de Nevares. Todas las piezas estas hechas de manera artesanal por dos vecinos, Jose y Nuria. Los lugareños disfrutaron de una mañana mágica en la que, además, instalaron un árbol de Navidad en el potro del pueblo. También hubo tiempo para comer unas polvorones y turrón y brindar por un 2026 lleno de salud y felicidad.

