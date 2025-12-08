La Asociación de Vecinos de Güexes pone su primer belén en la Iglesia de Nevares

La Asociación de Vecinos de Güexes ha puesto este fin de semana su primer belén en la Iglesia de Nevares. Todas las piezas estas hechas de manera artesanal por dos vecinos, Jose y Nuria. Los lugareños disfrutaron de una mañana mágica en la que, además, instalaron un árbol de Navidad en el potro del pueblo. También hubo tiempo para comer unas polvorones y turrón y brindar por un 2026 lleno de salud y felicidad.