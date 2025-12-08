Bendecido el monumental belén de la iglesia de Cangas de Onís

Este mediodía, 8 de diciembre, tras la misa de la festividad de la Inmaculada Concepción tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, la bendición del monumental belén navideño que se encuentra en estas fechas en el susodicho templo, a cargo del párroco Diego Macías Alonso.

El belén de la iglesia de Cangas. / J. M. Carbajal

El belén, que despertó la atención tanto de oriundos como forasteros fue montado por el exalcalde cangués Miguel Ángel Villoria Noriega. Por otro lado, también este lunes sería el turno para la bendición del belén ubicado en la iglesia parroquial de Corao (Cangas de Onís), este obra de Alberto Martínez.