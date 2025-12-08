El encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís desbordó todas las expectativas

Nunca antes hubo tanta gente asistiendo al prendido del alumbrado navideño en el marco de El Puentón, a la vera del Sella, en Cangas de Onís. Hoy, sábado, en pleno puente festivo de la Constitución y con una agradable temperatura reinante, decenas de oriundos y forasteros, peques y no tan peques, familias enteras... disfrutaron del espectacular encendido del decorativo alumbrado de Navidad, siendo epicentro, como no podía ser de otra manera, el emblemático Puente Romano, convertido en un atractivo de primer orden y mucho más desde que acaba de ser "sello" de Correos. Además, hubo música (Bras Rodrigo y la charanga "Xaréu del Ñeru") y también reparto de golosinas. Sin duda una tarde mágica y llena de ilusión.

Alumbrado navideño en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal