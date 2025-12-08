Llanes licita en 190.000 euros la mejora de caminos y espacios públicos en Vidiago, Posada y Villanueva de Pría

El Ayuntamiento de Llanes ha sacado a licitación los trabajos para la mejora de caminos y espacios públicos en tres localidades del municipio: Vidiago, Posada y Villanueva de Pría. Lo ha hecho por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 190.200,57 euros y dividido en tres lotes, uno por cada localidad con obras proyectadas, prolongándose el plazo de presentación de ofertas hasta el 22 de este mes.

La zona de la plaza del Ganáu en Posada. / Ayuntamiento de Llanes

Estas tres obras de mejora de caminos e infraestructuras se ejecutarán sobre los viales del barrio de La Bolera, en la localidad de Vidiago, con un presupuesto base de licitación de 37.247,99 euros; el entorno de la plaza del Ganáu, en Posada, con un presupuesto base de 110.094,83 euros; y en el camino de la playa, en Villanueva de Pría, con un presupuesto base de licitación de 42.857,75 euros.

Las obras a ejecutar en Vidiago

En el caso del barrio de La Bolera de Vidiago las obras consistirán en la mejora de varios viales mediante su pavimentación, al encontrarse el asfaltado en la actualidad en malas condiciones y muy envejecido. Además, se acometerá la mejora de la red de drenaje.

Los trabajos previstos en Posada

Las obras de Posada, por su parte, consistirán en la mejora y pavimentación con mezcla bituminosa de los viales y espacios públicos en el entorno de la Plaza del Ganaú, caminos cuya pavimentación se encuentra actualmente muy envejecida y deteriorada. Además, se renovarán tanto la red de abastecimiento de agua, como la red de saneamiento. Igualmente, se mejorará la red de drenaje de la zona, y se pintará un paso de peatones en la calle principal.

Barrio de La Bolera de Vidiago. / Ayuntamiento de Llanes

Las tareas proyectadas en Villanueva

En el caso del camino de la playa en Villanueva de Pría las obras consistirán igualmente en la mejora del camino mediante la pavimentación con mezcla bituminosa en caliente. Actualmente, los caminos se encuentran en asfalto y en hormigón, y en general presentan un aspecto muy envejecido, con algunos blandones.

Inversión conjunta de 320.000 euros

Estas nuevas obras de pavimentación y mejora de infraestructuras ahora en licitación se suman a las actuaciones de pavimentación que el Ayuntamiento de Llanes ha ejecutado en los últimos meses, con actuaciones en Ardisana, Pancar, Celoriu, Naves, El Cuetu, Lledíes, Turancias, Posada la Vieya, Bricia, La Pereda y Llanes, con una inversión conjunta que supera los 320.000 euros, y a los recientemente licitados y pendientes de adjudicación en Po, La Pesa de Pría, Bricia, y Buda, con un presupuesto base de licitación de 257.879,27 euros.

Igualmente, el Ayuntamiento de Llanes mantiene abierta la licitación de las obras para la mejora de viales en Lledíes, Vibañu y Llames de Pría, con un presupuesto base de licitación de 109.773,28 euros.