Los Picos de Europa, Cangas y Covadonga, de bote en bote
El buen tiempo reinante durante este "puente" de la Inmaculada ha propiciado una notable afluencia de visitantes y turistas
El buen tiempo reinante durante este "puente" de la Inmaculada ha propiciado una notable afluencia de visitantes y turistas en el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, especialmente en el Real Sitio de Covadonga, donde este mediodía, domingo, era tarea ardua imposible encontrar un hueco en el que poder dejar estacionado el vehículo, así como también en la ciudad de Cangas de Onís- coincidente en fecha con la tradicional "plaza" o mercado semanal-, pues, los parkings ubicados en las inmediaciones de la terminal de autobuses estuvieron, en momentos puntuales, al cien por ciento de ocupación.
Lo mismo puede decirse del operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga que tuvieron una gran aceptación, al menos en la jornada de este 7-D, con el parking de El Repelao al completo y el ubicado en Muñigu-Llerices al cincuenta por ciento de ocupación.
A eso debe sumarse el gremio de los taxistas en el área del santuario mariano, zona en la que hubo algunas que otras colas de usuarios a la espera de tomar una lanzadera rumbo a Enol y La Ercina. Sin duda, un "puente" que nada envidia a alguno de los días fuertes del verano por estos lares.
Como dato anecdótico reseñar que también llamó la atención la cola que había al filo de la una de la tarde en la acera de la Avenida de Covadonga, principal arteria de la vieja capital del Reino de Asturias, con decenas de turistas aguardando su turno para poder acceder a la Administración número 2 para adquirir algún décimo con vistas al sorteo del próximo 22 de diciembre o bien para el del Niño.
