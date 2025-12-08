Posada de Llanes celebrará el sábado 13 la Feria ganadera de Santa Lucía

El concejo llanisco celebrará el sábado 13 otra de sus tradicionales citas ganaderas, la Feria de Santa Lucía en la localidad de Posada, organizada por el Ayuntamiento de Llanes, a través de las concejalías de Agroganadería y de Medio Rural que encabezan, respectivamente, los ediles Xuan Valladares y María del Mar García Poo, junto a la Junta Vecinal de Posada de Llanes. Una feria centrada en la reciella (ovejas y cabras).

Hasta este miércoles 10, estará abierto el plazo de inscripción, que se realizará por vía telefónica en el 650 881 297, debiendo comunicar su asistencia los ganaderos interesados, indicando así mismo el número de cabezas de ganado y su especie de cara a proveer de espacio a su disposición en el recinto.

Este año la feria de Santa Lucía se ubicará, al igual que el pasado año, en el aparcamiento de El Furacu. Abrirá sus puertas a las 10:00 horas, y cerrará a las 14:00 horas.

Más allá de la compra y venta de animales, durante la feria se entregarán los "Premios Rurales" y se sortearán lotes de productos ganaderos entre los participantes en la feria, que contará en el práu ferial con chigre, con caldu y más.