Posada de Llanes celebrará el sábado 13 la Feria ganadera de Santa Lucía
El evento estará centrado en la reciella (ovejas y cabras)
El concejo llanisco celebrará el sábado 13 otra de sus tradicionales citas ganaderas, la Feria de Santa Lucía en la localidad de Posada, organizada por el Ayuntamiento de Llanes, a través de las concejalías de Agroganadería y de Medio Rural que encabezan, respectivamente, los ediles Xuan Valladares y María del Mar García Poo, junto a la Junta Vecinal de Posada de Llanes. Una feria centrada en la reciella (ovejas y cabras).
Hasta este miércoles 10, estará abierto el plazo de inscripción, que se realizará por vía telefónica en el 650 881 297, debiendo comunicar su asistencia los ganaderos interesados, indicando así mismo el número de cabezas de ganado y su especie de cara a proveer de espacio a su disposición en el recinto.
Este año la feria de Santa Lucía se ubicará, al igual que el pasado año, en el aparcamiento de El Furacu. Abrirá sus puertas a las 10:00 horas, y cerrará a las 14:00 horas.
Más allá de la compra y venta de animales, durante la feria se entregarán los "Premios Rurales" y se sortearán lotes de productos ganaderos entre los participantes en la feria, que contará en el práu ferial con chigre, con caldu y más.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos