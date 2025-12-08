Presentación oficial de los equipos del AD Playas de Llanes
Un total de 91 deportistas y 14 equipos para la campaña 2025/26
El polideportivo municipal de Llanes fue sede de la presentación oficial de los equipos del AD Playas de Llanes para la temporada 2025/2026, en un acto que reunió a deportistas, familias, patrocinadores y autoridades locales.
El evento contó con la presencia del Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, y del Concejal de Obras y Servicios, José Ramón Amor; en tanto, por parte de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias asistieron Félix Magadán y Manuel Casado, mostrando así el apoyo institucional al crecimiento del voleibol llanisco.
Durante la presentación se dieron a conocer los patrocinadores y colaboradores que acompañarán al club esta ilusionante temporada, así como todas las equipaciones oficiales: cazadoras, mochilas, sudaderas y camisetas de juego que vestirán nuestras jugadoras y jugadores.
Un club en crecimiento constante El AD Playas de Llanes afronta la nueva campaña con una estructura deportiva consolidada compuesta por catorce equipos en competición: diez equipos de categorías inferiores, todos femeninos: uno minibenjamín; otro benjamín; dos alevines; dos infantiles; dos cadetes; un alevín federado; un juvenil; otro júnior; y dos equipos sénior (2ª División Masculina y 2ª División Femenina).
Asimismo, el club llanisco cuenta con un grupo de pre-deporte, orientado a la iniciación, que no participa en competición oficial. En total, 91 jugadoras y jugadores forman parte del AD Playas de Llanes en esta temporada, reflejo del gran impulso y de la creciente afición al voleibol en el concejo.
El club "agradece la presencia de autoridades, familias, patrocinadores y colaboradores, así como el compromiso de todas las personas que hacen posible que el voleibol siga creciendo en Llanes".
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad