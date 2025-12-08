Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación oficial de los equipos del AD Playas de Llanes

Un total de 91 deportistas y 14 equipos para la campaña 2025/26

Los equipos del AD Playas de Llanes.

Los equipos del AD Playas de Llanes. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Llanes

El polideportivo municipal de Llanes fue sede de la presentación oficial de los equipos del AD Playas de Llanes para la temporada 2025/2026, en un acto que reunió a deportistas, familias, patrocinadores y autoridades locales.

El evento contó con la presencia del Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, y del Concejal de Obras y Servicios, José Ramón Amor; en tanto, por parte de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias asistieron Félix Magadán y Manuel Casado, mostrando así el apoyo institucional al crecimiento del voleibol llanisco. 

AD Playas de Llanes.

AD Playas de Llanes. / R. J. M. C.

 Durante la presentación se dieron a conocer los patrocinadores y colaboradores que acompañarán al club esta ilusionante temporada, así como todas las equipaciones oficiales: cazadoras, mochilas, sudaderas y camisetas de juego que vestirán nuestras jugadoras y jugadores.

Un club en crecimiento constante El AD Playas de Llanes afronta la nueva campaña con una estructura deportiva consolidada compuesta por catorce equipos en competición: diez equipos de categorías inferiores, todos femeninos: uno minibenjamín; otro benjamín; dos alevines; dos infantiles; dos cadetes; un alevín federado; un juvenil; otro júnior; y dos equipos sénior (2ª División Masculina y 2ª División Femenina).

AD Playas de Llanes

AD Playas de Llanes / R. J. M. C.

Asimismo, el club llanisco cuenta con un grupo de pre-deporte, orientado a la iniciación, que no participa en competición oficial. En total, 91 jugadoras y jugadores forman parte del AD Playas de Llanes en esta temporada, reflejo del gran impulso y de la creciente afición al voleibol en el concejo.

El club "agradece la presencia de autoridades, familias, patrocinadores y colaboradores, así como el compromiso de todas las personas que hacen posible que el voleibol siga creciendo en Llanes".

