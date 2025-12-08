Ribadesella inicia el programa de actos navideños con el encendido del alumbrado para las fiestas

Ribadesella vivió este fin de semana la inauguración del encendido navideño, momento que marcó un año más, el punto de partida del programa de actos para la Navidad. Los alumnos de gaita y tambor de la Escuela Municipal de Música de Ribadesella, que conforman la bandina de gaitas "Salia", fueron los encargados de abrir el acto, interpretando varias canciones que prepararon para ese día.

Inicio del programa de actos navideños en Ribadesella. / Ayuntamiento de Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ofreció chocolate caliente para los más pequeños, entre otras muchas sorpresas. El acto contó con la colaboración de la Sociedad Etnográfica de Ribadesella, que preparó vino caliente y lo repartió entre los adultos.

Además, ha comenzado la Campaña de Navidad de Comercio Local, "La Magia de la Navidad está en Ribadesella", con el objetivo de fomentar el consumo en los establecimientos locales durante estas fiestas.