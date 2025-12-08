Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Roque del Acebal, en Llanes, celebró la Fiesta del mijo

Marta Elola y el grupo "Arella" interpretaron canciones y bailes tradicionales y hubo una verbena, con el grupo "Picos de Europa" y el Dj Javi Moro.

Fiesta del mijo en San Roque del Acebal (Llanes) / Asociación "El Perru de San Roque"

San Roque del Acebal (Llanes)

La localidad de San Roque del Acebal, en el concejo de Llanes, celebró este fin de semana la Fiesta del mijo, organizada por la Asociación "El Perru de San Roque" y la Comisión de Fiestas de la localidad, con la colaboración del Ayuntamiento. Fue la tercera edición de esta celebración, centrada en un cereal que en la antigüedad se cultivó en abundancia en esa zona. 

Todo empezó cuando la ONU declaró 2023 Año Internacional del Mijo, debido a que este cereal es el alimento de una gran parte de la población de Asia y África (unos 90 millones de personas), donde se cultiva en grandes extensiones de terreno.

La ONU destacaba también la utilización del mijo en Europa, en dietas variadas y condimentos, por su alto valor nutritivo, por ser un cereal sin gluten y también por los beneficios que aporta a la salud, contribuyendo a la prevención del cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. De ahí que en Europa vuelva a estar de actualidad.

San Roque del Acebal pertenece al Valle de Mijares, integrado además por los pueblos de La Portiella, La Pereda, Cue, Soberrón, La Galguera, Andrín y Purón. Los acuerdos de esta entidad se tomaban antiguamente en la ermita de San Roque del Acebal, desaparecida. Es significativo que la palabra "Mijares" proceda de "mijo".

Todo ello motivó a la Asociación "El Perru de San Roque" a poner de manifiesto las cualidades del mijo a través de diversas celebraciones y eventos. La ONU se interesó por esta celebración y elaboró un mapa, señalando en él los lugares que ofrecían alguna actividad conmemorativa. Curiosamente, en España únicamente aparecía señalado San Roque del Acebal.

Las fuertes lluvias que acompañaron a la celebración de hace un año aconsejaron utilizar esta vez un recinto cubierto y seguro, como es el restaurante La Veguca, en el que se celebró cena popular con el mijo como condimento de algunos de los platos. También hubo actuaciones musicales. Marta Elola y el grupo "Arella" interpretaron canciones y bailes tradicionales antes de la cena, a la que siguió la Verbena del Mijo, con las actuaciones del grupo "Picos de Europa" y el Dj Javi Moro. 

