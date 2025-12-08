El tren navideño "Cangas Express" ya recorre las calles de la primera capital de Asturias
El convoy estará operativo este lunes, los días 12, 13 y 14, y del 20 de este mes al 6 de enero, excepto los días de Navidad y Año Nuevo
Este sábado, en pleno arranque del "puente" festivo de la Constitución e Inmaculada Concepción, Cangas de Onís volvió a transformarse en un escenario navideño único gracias al regreso del "Cangas Express", un tren mágico que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la campaña. Estuvo operativo, en la jornada de este 6 de diciembre, coincidiendo con el encendido oficial del alumbrado navideño.
Asimismo, el tren mágico desarrolló su actividad recorriendo las calles de la urbe canguesa –una de sus paradas fijas para la recogida de pasajeros se localiza en los aledaños del Ayuntamiento, en plena Avenida de Covadonga– este domingo, y lo volverá a hacer este lunes, así como los días 12, 13 y 14 del mismo mes y también del 20 de diciembre al 6 de enero de 2026 (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero), en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00.
Este singular tren recorrerá las principales calles invitando a los pasajeros a disfrutar de un viaje lleno de fantasía, música, luces y ambiente navideño. Durante el recorrido, el tren realizará paradas en los distintos comercios participantes, fácilmente identificables gracias a unas marquesinas navideñas instaladas especialmente para la campaña. De esta manera, el "Cangas Express" no solo ofrece una experiencia lúdica para toda la familia, sino que también actúa como un elemento dinamizador del pequeño comercio, invitando a vecinos y turistas a descubrir la amplia oferta comercial local.
