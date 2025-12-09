Cangas de Onís exhibe su fortaleza económica: pagos en 16 días, cuentas saneadas e histórica bajada de impuestos

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha cerrado el tercer trimestre del año con unos indicadores económicos que, según el equipo de gobierno, dibujan una situación de "notable solvencia". Los datos revelan una gestión que combina "el rigor presupuestario con medidas de alivio fiscal, todo ello respaldado por una ejecución que prioriza la agilidad en los pagos a proveedores y el mantenimiento de la inversión pública", destaca el alcalde, José Manuel González (PP).

La cifra que mejor ilustra la salud financiera del Consistorio es el periodo medio de pago, que se sitúa en 16,69 días, muy por debajo del límite legal de 30. Este dato no es un hecho aislado, sino el resultado de una política sistemática que, en los últimos tres meses, ha procesado 285 facturas por un valor cercano a los 784.000 euros, señala el gobierno local.

"Imagen de fiabilidad y seriedad"

La práctica totalidad de estos pagos se realizó dentro de plazo, lo que ha evitado generar costes adicionales por intereses de demora y, en consecuencia, proyecta "una imagen de fiabilidad y seriedad hacia el tejido empresarial local, en especial para los autónomos y pequeñas empresas", dice el regidor.

Esta disciplina ha sido la base que ha permitido una decisión política de calado: una rebaja de impuestos y tasas por un valor global de 100.000 euros, una de las más significativas de los últimos ejercicios. Esta reducción, calificada de "histórica" por los dirigentes locales, se ha aplicado "sin mermar los servicios municipales ni el capítulo de inversiones".

Bonificaciones en el IAE

Además, la rebaja fiscal ha venido acompañada de la entrada en vigor de nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), diseñadas para premiar a las empresas que generan empleo, adoptan prácticas sostenibles o desarrollan actividades consideradas estratégicas para el municipio.

"El compromiso con el territorio se extiende también a la inversión, que mantiene un ritmo sostenido y con una clara prioridad: los barrios y la zona rural", subraya el equipo de gobierno, que añade que el desarrollo equilibrado del concejo es "un pilar de su acción, destinando recursos a la mejora de infraestructuras esenciales para los vecinos". Todos estos elementos conforman "un círculo virtuoso donde la estabilidad de las cuentas permite políticas de estímulo, que a su vez fortalecen la economía local".

Un municipio "más dinámico"

Desde el gobierno cangués se enfatiza que estos resultados "no son fruto de la casualidad, sino del trabajo serio, riguroso y responsable que se está desarrollando desde el inicio del mandato". "Cangas de Onís es hoy un ayuntamiento solvente, moderno y previsible, capaz de bajar impuestos, pagar rápido a sus proveedores y seguir invirtiendo en los vecinos", señala el Alcalde.

La conclusión que se extrae de este balance trimestral es, según González, la de "una administración que se consolida como un referente de gestión en Asturias, con la ambición de traducir el equilibrio financiero en un modelo de municipio más dinámico y en una mejora tangible de la calidad de vida de sus ciudadanos".