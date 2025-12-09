Cierre de temporada de la Laboral Cinemateca Ambulante con doble sesión de cine de calidad en Colunga

La temporada 2025 de la Laboral Cinemateca Ambulante concluirá este viernes 12 en Colunga con una doble sesión cinematográfica en la Sala Loreto. La iniciativa, que lleva el cine contemporáneo de calidad a diversos concejos asturianos, ofrecerá una proyección para el público infantil a las 17:00 horas y otra para adultos a las 19:00 horas, poniendo el broche final a su ciclo anual en el municipio.

Para los niños, aventura pirata

A las 17:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la película española de animación “El Tesoro de Barracuda”, dirigida este año por Adrià García. La cinta, galardonada con el Premio “Dama Finestra” a la Mejor Producción Valenciana en la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani y nominada al Mejor Largometraje de Animación en los Premios Forqué, narra la historia de Chispas, una niña que, buscando a sus padres, acaba en el barco del temible Capitán Barracuda. Junto a una tripulación de piratas que no sabe leer, emprenderá la búsqueda del tesoro más codiciado del Caribe en una aventura que cambiará sus vidas.

Sesión adulta: una historia italiana

Para el público adulto, a las 19:00 horas se proyectará el drama italiano “La Gran Ambición” (2024), dirigido por Andrea Segre y protagonizado por Elio Germano. La película, ganadora de dos Premios David di Donatello (Mejor Actor y Mejor Montaje) y nominada en otras once categorías, incluida Mejor Película, relata la vida del histórico líder político Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista de Italia. El film se centra en el período entre 1973 y 1978, cuando Berlinguer estuvo al borde de llevar a su partido al poder mediante una alianza con la Democracia Cristiana, un proceso truncado por el secuestro y asesinato de Aldo Moro.

Iniciativa de alcance regional

La Cinemateca Ambulante es un proyecto impulsado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias, con el objetivo de fomentar el conocimiento del arte cinematográfico a través de proyecciones de cine contemporáneo de calidad, ajeno a los circuitos comerciales. Cuenta con la colaboración de diversos ayuntamientos asturianos, entre ellos el de Colunga, y está coordinado por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Cultural y el Festival Internacional de Cine de Gijón.

La entrada a las sesiones es gratuita hasta completar aforo. Para más información, los interesados pueden contactar con el coordinador cultural del Ayuntamiento de Colunga, Manuel del Rivero, en el teléfono/WhatsApp 661 604 627.