Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que "cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles"

Nueva alerta de Emergencias de Asturias por el temporal de viento. Hasta las 14.00 horas de este martes, los concejos del litoral oriental de la región (de Gozón a Ribadedeva) y de la Cordillera y los Picos de Europa (de Somiedo a Peñamellera Baja) están en aviso amarillo y naranja, respectivamente, por rachas de hasta 110 kilómetros por hora. No obstante, el vendaval llega a zonas como Oviedo, que está fuera de la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante ello, y como ya pasó en otras dos ocasiones en noviembre, el 112 de Asturias ha lanzado un aviso especial a la población. El mensaje es el siguiente: "En su vivienda, cierre puertas y ventanas y retire todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, aléjese de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, evita subir a lugares altos o expuestos al viento. En la carretera, extrema las precauciones por posibles obstáculos en la vía".

Rachas de 129 km/h

En lo que va de día y según los registros de la Aemet, la racha máxima de viento ya ha superado las previsiones: 129 kilómetros por hora en Vega de Urriellu, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, a las 10.30 horas. Por su parte, Vega de Ario registró 110 kilómetros por hora; Cabrales, 97 km/h; Amieva, 93, y Pajares, 90.

Y temperaturas de más de 20 grados

Eso sí, las rachas de viento son de componente sur, por lo que las temperaturas este martes en la región están siendo elevadas, al igual que pasó en el resto del puente. La máxima se ha contabilizado en Cabo Busto con 21,1 grados a las 10.30 horas. Mucho bochorno también en Gijón (20,6 grados), Cabrales (19,9), Colunga (19,7) y Castropol (19,6).

El tiempo para el miércoles

Mañana, miércoles, los termómetros ya bajarán algo, situándose las máximas en torno a los 15 grados. Este es el pronóstico de la Aemet: "Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros para quedar con intervalos nubosos y poco nubosos. Probables brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas, más probables y frecuentes en la mitad oriental, que remitirán por la tarde. Temperaturas en descenso, que puede ser localmente notable en el interior. Las mínimas se producirán al final del día. Heladas débiles y dispersas en zonas altas de la Cordillera. En el litoral, vientos flojos de componente oeste que tenderán a variables. En el interior, vientos flojos variables que tenderán a sur al final del día".