Refriega política en Ribadesella: la oposición de izquierdas vuelve a exigir la dimisión del Alcalde... y este contesta

El PSOE, Impulsa Ribadesella y Pueblu-Convotatoria por Ribeseya han vuelto a exigir la dimisión del alcalde, Paulo García, del PP, por su intervención irregular en el procedimiento para seleccionar al encargado de obras municipal, en el que él mismo era aspirante y en el que finalmente resulto elegido. Por su lado, los partidos de derechas en la oposición –Foro y Vox– solicitaron que renuncie a la plaza, de la que no tomó posesión.

Según los partidos de izquierda, el Alcalde vulneró "principios esenciales del Estado de Derecho", lo que provocó un recurso del PSOE y, fruto de esa acción, una sentencia judicial que obliga a retrotraer la tramitación al momento en el que Paulo García firmó la primera resolución.

Una actuación ilegal

El debate ocupó un pleno extraordinario convocado por la oposición de izquierdas, que sostiene que la actuación del Alcalde no fue un simple defecto formal, sino una actuación "ilegal", ya que afirman que fue él quien designó "personalmente" a todos los miembros del tribunal calificador, algo que el Alcalde niega tajantemente.

Paulo García, por su parte, expuso que el juez halló "un defecto de forma en un trámite administrativo", pero que su actuación no interfirió "en ningún momento ni en el proceso ni en el procedimiento". Resaltó que firmó "decenas de designaciones de tribunales" y que en ninguna de ellas, tampoco en la que lo afecta, movió "ni una coma de la designación que me presentaron a la firma, era un mero trámite ordinario que no influyo en absoluto en el resultado final".

"Todo lo decidió el PSOE"

"Yo no hice las bases del proceso, no tuve información del procedimiento, ni yo ni nadie podría prever que los candidatos con la mejor puntuación, los dos, fuesen a renunciar por distintos motivos; y tampoco decidí que el orden alfabético de la primera letra del apellido definiese quién estabilizaba de los dos aspirantes que estábamos igualados a puntos. Todo eso, al igual que mi inclusión en la lista de admitidos en el proceso de estabilización, lo decidió el PSOE", destacó.